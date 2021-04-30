尋底片之旅 驚險講緣分 原汁原味重溫昔日電影

梁朝偉閣樓梳頭之後……

香港電影資料館迎來20周年，本月起安排了一系列電影播映、開放日及座談會等活動，其中電影放映節目《尋．珍．記》將持續至今年12月尾。節目的開幕電影是今晚放映、新派武俠電影導演胡金銓的《忠烈圖》，是解析度非常高的4K新修復版本，還設有專題展覽介紹此電影；閉幕電影是《阿飛正傳》午夜場版，館方特別安排在12月31日除夕夜10:00，即以前的午夜場時間，放映此電影的35mm菲林版，了解片尾梁朝偉在閣樓梳頭的後續發展。

陳彩玉是香港電影資料館一級助理館長，負責節目。得她介紹，才知道《尋．珍．記》中電影的放映次序，並非跟隨拍攝年份，也不是以受歡迎程度來排序，除了開幕電影《忠烈圖》以外，都是跟蒐羅到電影菲林的日子排列，由1992年排到2012年。陳彩玉多年來幫忙蒐羅電影菲林，見證多個覓得罕見影片的激動時刻，她形容捐贈者送菲林給資料館時，神情不捨「像嫁女一樣」，所以舉辦《尋》以向捐贈者致謝。資料館也會在每場放映會分享影片的蒐集故事，而設有映後談的場次，更會邀請捐贈者和業界好友前來，分享捐贈品的「前世今生」。

她和節目組成員花了2年籌備節目，在眾多電影中精選36部播放。她挑選的電影，能讓觀眾見證香港電影在海外發行的輝煌歲月。例如1955年的《海棠紅》，當時此片的香港監製為學習拍攝彩色影片的技巧，動員往日本拍攝，造就這部「港日合拍片」；影片拷貝在香港已散失多年，1996年資料館一名高級經理往日本交流時，得知一個文化財團保留此電影的日文字幕孤本，並願意借出孤本予資料館翻印，電影得以納入館藏。

少年李小龍代表作 險遭「處理」

論尋覓過程最離奇，則算是吳楚帆編劇和監製、李小龍主演的《人海孤鴻》。1992年，資料館一名經理往英國交流時，得知當地蘭克冲印公司正要處理掉一堆中文電影菲林，從中竟發現多部香港電影底片，《人》是其中之一。他把底片運回香港，翻開香港電影的一段歷史：上世紀50、60年代，香港片商要冲印彩色菲林的話，大多需要送底片到英國，之後只把拷貝帶回香港，底片留在外地。《人海孤鴻》在1960年以伊士曼七彩菲林攝製，觀眾可欣賞到李小龍赴美留學前最後一次在大銀幕上的演出。

就着電影的文化意義，陳彩玉再特別介紹數部放映電影。1937年的《女性之光》，是資料館館藏中最早的香港電影長片；1947年電影《金粉霓裳》，是首齣16毫米全彩色粵語片。另外1933年的電影《掙扎》，又名《九江血戰》，由邵逸夫哥哥邵醉翁在上海創立的天一影片公司出品，資料館這部藏品相信是此公司在上海時期唯一存世作品，也是中國史上最早的「片上發聲電影」之一，公司引進了美國錄音器材和技術，陳彩玉說電影能做到室內景用現場收音模式，室外景改用背景音樂，而且剪接效果極佳，學者也為之驚豔，刷新他們對中國片上發聲電影史的理解。《女》和《掙》等多部1930及1940年代的華語電影「硝酸片」，由美國三藩市華宮戲院獲創辦人方創傑首肯而捐贈，對於研究華語戰前電影而言是非常重要的線索。

4K修復《忠烈圖》考工夫

開幕電影《忠烈圖》是胡金銓導演的作品，他在1978年獲英國權威雜誌International Film Guide評為當年世界五大導演之一，也是研究明代歷史的專家。1975年公映的《忠》以明朝的內憂外患為主題，用上真實明朝官服拍攝，電影亦融會京劇傳統，武打場面用上「北派」的藝術處理手法。胡金銓在1996年移送底片菲林到資料館，資料館翌年做了第一次的數碼修復。而今次放映的4K修復版，解析度比數碼修復更高。勞啟明是香港電影資料館一級助理館長，負責文物修復。他表示，是次要修復的菲林素材質素高，解像度高，色彩層次豐富，聲音和影像的瑕疵不多。他們主要工作是要為未加工的菲林底片的影像重新調色；又因為資料館擁有1997年時根據1975年原裝版本製作的拷貝，故此以1997年版本作為參考，團隊有信心能為觀眾呈現最接近當年公映原貌的版本。但由於底片邊緣位置有些許破損，而片中有大量武打戲，菲林上有2000多個「駁口」，他們修復時也需要修整，去除老化的舊膠紙並貼上新膠紙，過程非常花工夫。

勞啟明又說，由2009年至今，計上只有部分影片由資料館修復的《孔夫子》，資料館總共修復了11部電影，每次修復需時1年至1年半，務求將昔日電影原汁原味地呈現觀眾眼前。

雖然《尋．珍．記》不少電影場次的門票已經售罄，但陳彩玉請大家留意電影資料館的最新消息，若疫情措施放寬，或會有更多門票釋出供市民購買。

●《尋．珍．記》

日期︰即日至12月

票價︰$45或免費

地點︰香港電影資料館電影院、香港文化中心大劇院及露天廣場C區

網址︰bit.ly/3gDjRny

文：胡筱雯

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪