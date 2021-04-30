藍花海下歎仙氣下午茶

森林仙境用餐 神秘房間打卡

餐廳名叫SENSU，一片深藍色花海美得連旁人路過都忍不住要望望。總店設於銅鑼灣，荃灣荃新天地分店則在年初開幕。新店以螢火蟲和綠野作設計主題，沿用總店的藍調、花系和木系設計，佈置成森林仙境。餐廳正中央的藍葉大樹、四周天花垂吊下來的花草，都令這裏化身為精靈森林。而最特別的是門口旁有一個神秘房間，3面牆身分別有鏡子和銀色屏板，天花更掛滿藍色乾花和圓形小吊燈，讓人猶如進入了光影世界，客人用膳前後都可隨意拍照。

由於餐廳不提供訂位服務，因此每逢下午茶時段，餐廳門外必有人龍。這款抵食又好食的「綠野仙蹤」下午茶有什麼魅力？除了二人以超抵價$188（未計加一）已吃到8款西、日式鹹甜點及2杯冷泡茶，上菜時層架更會加入乾冰營造煙霧瀰漫的效果，難怪人人都趕在煙霧散去前拍下仙氣照片！下午茶的另一特色是可加配輕食，除基本的法式檸檬撻、蘋果撻、明太子玉子燒、意式蘑菇蝦多士、芝士年糕、鬆餅、朱古力布朗尼及香芋雲卷外，更可以用$58加配3款，或以$88加配6款輕食如紅豆抹茶布甸、炸蝦和春卷等。

●SENSU綠野仙蹤下午茶

價錢：$188/2人（另加一）

供應時間：每天下午2:30至5:00

地址：荃灣楊屋道1號荃新天地1期 UG樓78號舖

查詢：2885 0968

文：顏燕雯

模特兒：Becky