「閱讀香港」好書推介

'Kwang Tung Wah'

Cantonese by Radio, elementary

作者：Sidney Lau

「英治時期，電台會播放教導廣東話的環節，坊間亦有相關書籍出版。可見以往英國人來港，十分重視廣東話這門本地語言，印證以往較共融的社會文化。」——伯店負責人阿寶

《沉默鋼琴》

作者：楊東龍

「楊的魔幻寫實風格細緻而實在，他把現實不可能共存的空間並置，像是角落有扇小門，或地板有樓梯往下，引人好奇張望，畫中物卻非天馬行空、變形的物件，而是生活化的，如自拍的人、水壺、招牌。如此魔幻地重構生活場景，讓想像力飛翔，猶如給生活唞氣位，能滋養人們捱過很多事情。」——見山書店店長豆

《香江風月》

作者：鄭寶鴻

「西環現時新樓拔地而起，旁邊有街市、小店，難以想像以往這兒是妓寨集中地。此書從妓寨本來集中在中環和灣仔談起，至西環一帶在1900年代填平後，妓寨應政府之令遷往西環，成立檔次較高的風月區。電影《胭脂扣》設定的地方也是這兒。」——精神書局負責人Sam

《迷失的摩登——香港戰後現代主義建築25選》

作者：黎雋維、陳彥蓓、袁偉然

「書中介紹了25幢香港戰後現代主義建築，探討的除了美感，還有背後反映的社會狀况。以九龍麵粉廠為例，建廠時麵粉廠旁靠海邊，圓筒形設計正正方便廠方直接從海船吸入麵粉。很多人知道建築物存在，但不知道設計因由，這本書發掘了更多看建築的有趣面向。」——蜂鳥書屋負責人Yannes

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