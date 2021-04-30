城巴10號 港島獨特書香一線牽

【1】炮台山站

「死場」翻生 孕育奇趣小店

炮台山一帶有不少書店，除了書多貓多的森記圖書，二手書老店精神書局，最近還迎來一家集二手書、唱片、文創商品於一身的複合型書店「伯店Vhite Store」。書店落戶在一度被歸類為「死場」的富利來商場。由於有小店店主與業主協商，現有不少空舖以較低價格租予年輕人創業，由兩名設計師開設的伯店就是其中之一。推開波紋蕩漾的木框玻璃門，書架上無定向地擺放小說、文藝、旅遊、心靈等主題的二手書，角落放着一疊香港舊地圖，皮箱上又見數本以英語撰寫的太極拳拳譜，風格隨興。店主鍾情舊物，故店內也擺賣二手黑膠及卡式帶，以搖滾樂、流行樂為主。商場內還有日本精品選物店、環保衣飾店、露營用品店等，各異其趣。逛完這個有趣的商場，我們到炮台山站坐上10號城巴，展開書店之旅。

■伯店Vhite Store

地址：炮台山京華道9至27號

富利來商場1樓27號舖

查詢：9545 0200

【2】加路連山道站

全港唯一二手日文書店

坐4個站於加路連山道站下車，繁華的銅鑼灣是書店聚集之地，連買少見少的日文書店也選址此處。步入恩平中心，鑽進旋轉樓梯到地庫，找到開業逾20年的寫樂堂——全港唯一的二手日文書店。一整排朝外擺放的木書架，羅列出料理、旅遊、手工、漫畫等類別，拐進窄長的店內，設計精緻的口袋小說尤多，縱使不諳日語，捧在手中細賞書的排版及釘裝亦是賞心樂事。

雖如店主陳先生所言，日籍客人日漸減少，書店不得不偏向大眾化，不賣題材太專業的書，但書海之中偶爾也會出現有趣書籍，如Paco便曾入手羅永生所著的《誰も知らない 香港現代思想史》。

■寫樂堂二手日本書店

地址：銅鑼灣恩平道44至48號

恩平中心地庫

查詢：2576 9929

【3】威靈頓街站

自由蜂鳥 精選「愛看的書」

回加路連山道站上巴士，約15分鐘車程後來到威靈頓街。這一帶藝文商店林立，Paco建議我們一訪PMQ的蜂鳥書屋。蜂鳥是一種極細小但飛行力高超的鳥類，書店以此為名，不難理解其定位。它原本是一家獨立出版社，兩名店主3年前辭去中型出版社職務自立門戶，以更大自由度出版「自己愛看的書」，主題涉獵香港社會思潮、歷史、心理學、電影、童書等。剖析警察本質的《警國論》，探究反修例運動的心理現象的《社運心理學》也曾登上誠品暢銷書榜。來到PMQ扎根，書店除了售賣自家出版，也篩選了其他與香港相關的藝文、社運、心靈勵志等書籍。

PMQ內也有不少值得一逛的店，如發售美麗舊物的Knowhere，藏有3000本各式飲食書籍的味道圖書館，可讓人過一個目不暇給的下午。

■蜂鳥書屋

地址：中環PMQ元創坊B座H307室

查詢：hummingpublishing.com

【4】上環文娛中心站

文史哲天地 安坐「小房子」打書釘

見山書店位於PMQ 10分鐘步程以內，一個樹影幢幢、陽光得以柔和灑落的角落，步行而至或坐巴士到上環文娛中心站皆可。書店樓高2層，鋪天蓋地都是文史哲書籍，新書佔多，香港元素濃厚。Paco笑說，與別家書店不同的是，在店主Sharon的隨興協調下，多達20名店長輪流當值，所以不同時候到訪見山，便會遇上放得不一樣的書本，也能聽到店長們各異的推薦或出版情報。

■見山書店

地址：上環太平山街6號C舖

查詢：9838 3735

【5】石塘嘴市政大廈站

逾半世紀老店 留住舊書「精神」

到上環文娛中心站再上巴士，7個站後在石塘嘴市政大廈站下車，一訪精神書局的西環分店。書局歷史悠久，首家店始於1958年，數十年來為海量的二手書找到好歸宿。西環店現由第3代掌舵人Sam打理，他每周出動兩三次，從老讀者的牀下底、即將移民的家庭等各式場所回收舊書。無論是實用的工具書、教科書、文史哲經典，還是古籍珍本，以及1950、60年代的舊報紙、舊地圖，都可以在店中找到。走到此處臨近黃昏，倘若看飽了書，不妨向書局租用單車，自駕到西環海旁或海中心公園一帶，繼續漫遊這個老城區。

■精神書局（西環店）

地址：西環德輔道西408號後座地下

查詢：2559 3913

■10號線

班次：7至15分鐘一班，「新巴城巴」App提供巴士抵達時間

全程車費：$4

車程：約65分鐘

文：宋霖鈴

圖：馮凱鍵

編輯：林曉慧

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