時尚短片 打破性別界限 華麗衣飾走入生活日常

Gucci的「Ouverture Of Something That Never Ended」系列發布以7條短片構成,分別為:At Home、At the Cafe、At the Post Office、The Theatre、The Neighbours、At the Vintage Shop及A Nightly Walk。由著名導演Gus Van Sant及品牌創意總監Alessandro Michele聯合執導。1980年代出道的Gus Van Sant,於1991年拍下經典cult片My Own Private Idaho(《不羈的天空》),把Keanu Reeves及英年早逝的River Phoenix塑造成一代叛逆icons,隨後佳作有Good Will Hunting(《驕陽似我》)和奪得康城影展金棕櫚獎及最佳導演的Elephant(《大象》)等,成就殊不簡單。

性別模糊 男女裝大兜亂

這7段分別約長10分鐘的短片,每集都會有不同知名人士客串,如跨性別作家兼女權主義者Paul B. Preciado、創作歌手兼詩人Arlo Parks、與Gucci長期合作的歌手演員Harry Styles、演員兼劇作家Jeremy O. Harris、近年炙手可熱的歌手Billie Eilish、樂隊Florence + the Machine主音Florence Welch及內地偶像歌手演員鹿晗,他們不同的個性及理念取向,均與品牌契合。貫穿整個短片系列的主角,則為跨性別藝術家兼演員Silvia Calderoni(圖1),故事講述一連串看起來微不足道的生活瑣事,為她帶來出乎意料的領悟。

其他參演的模特兒大部分都擁有如Silvia Calderoni般的性別模糊特質,與Gucci那種非「He/She」而是「Ze」的男女裝大兜亂styling極為匹配。傳統上認為非常女性化的極繁主義效果印花或刺繡,被大面積地注入大褸及長裙之上。華麗的細節如半透明薄紗、蕾絲、珠片閃石、蝴蝶結及褶縐效果布料等,都會不分男女注入造型之中。上述華麗的衣飾,會配襯閃面短波褲、欖球球衣、連帽衛衣和T恤等運動服或日常服;還有非洲式長袍、穿孔做舊的喇叭腳牛仔褲等,增添系列的hippie感,連帶來自其他年代的風格,華麗與日常的衣飾互相碰撞,令系列有如一個時尚大熔爐。

正如Alessandro Michele解釋系列及短片時說:「將瑣碎平凡的事件串連在一起,期望喚起觀看者對詮釋的想像,帶來更多可能,讓理性稍稍脫疆,讓感官爆發。」這也許是天天戴口罩和消毒雙手的非常時期裏,應該抱有的一種時尚生活態度。

