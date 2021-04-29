時尚短片 打破性別界限 華麗衣飾走入生活日常

Gucci的「Ouverture Of Something That Never Ended」系列發布以7條短片構成，分別為：At Home、At the Cafe、At the Post Office、The Theatre、The Neighbours、At the Vintage Shop及A Nightly Walk。由著名導演Gus Van Sant及品牌創意總監Alessandro Michele聯合執導。1980年代出道的Gus Van Sant，於1991年拍下經典cult片My Own Private Idaho（《不羈的天空》），把Keanu Reeves及英年早逝的River Phoenix塑造成一代叛逆icons，隨後佳作有Good Will Hunting（《驕陽似我》）和奪得康城影展金棕櫚獎及最佳導演的Elephant（《大象》）等，成就殊不簡單。

性別模糊 男女裝大兜亂

這7段分別約長10分鐘的短片，每集都會有不同知名人士客串，如跨性別作家兼女權主義者Paul B. Preciado、創作歌手兼詩人Arlo Parks、與Gucci長期合作的歌手演員Harry Styles、演員兼劇作家Jeremy O. Harris、近年炙手可熱的歌手Billie Eilish、樂隊Florence + the Machine主音Florence Welch及內地偶像歌手演員鹿晗，他們不同的個性及理念取向，均與品牌契合。貫穿整個短片系列的主角，則為跨性別藝術家兼演員Silvia Calderoni（圖1），故事講述一連串看起來微不足道的生活瑣事，為她帶來出乎意料的領悟。

其他參演的模特兒大部分都擁有如Silvia Calderoni般的性別模糊特質，與Gucci那種非「He／She」而是「Ze」的男女裝大兜亂styling極為匹配。傳統上認為非常女性化的極繁主義效果印花或刺繡，被大面積地注入大褸及長裙之上。華麗的細節如半透明薄紗、蕾絲、珠片閃石、蝴蝶結及褶縐效果布料等，都會不分男女注入造型之中。上述華麗的衣飾，會配襯閃面短波褲、欖球球衣、連帽衛衣和T恤等運動服或日常服；還有非洲式長袍、穿孔做舊的喇叭腳牛仔褲等，增添系列的hippie感，連帶來自其他年代的風格，華麗與日常的衣飾互相碰撞，令系列有如一個時尚大熔爐。

正如Alessandro Michele解釋系列及短片時說：「將瑣碎平凡的事件串連在一起，期望喚起觀看者對詮釋的想像，帶來更多可能，讓理性稍稍脫疆，讓感官爆發。」這也許是天天戴口罩和消毒雙手的非常時期裏，應該抱有的一種時尚生活態度。

查詢：Gucci 2524 4492（Landmark店）

文：溫兆明

協力：康詠然

模特兒：吳家慧（Elite Asia）

化妝及髮型：Kyo Lee

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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