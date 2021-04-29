打造好氣息 罩下不黏膩 了解懶人恩物素顏霜

素顏霜的英文名稱是toning cream或tone-up cream，包含了調色、提亮的意思。那麼素顏霜屬於護膚品還是化妝品？專業化妝師Echo Wong指出：「素顏霜是護膚品，備有調色及提亮肌膚功效，可供人外出不想化妝時使用，能塑造出看起來良好的肌膚狀况。在顏色方面，素顏霜普遍具有光澤感，塗上皮膚後，主要會呈現出白色或紫色，並不帶肉色，令皮膚顯得光亮白皙。」從本質上來說，素顏霜實際上可定義為可修飾及提亮膚色的護膚面霜。

是護膚品還是化妝品？

面對林林總總的護膚品及化妝品，部分產品的功效容易令人混淆，素顏霜與「近似」的tinted moisturizer（隔離霜），又有什麼分別？Echo說：「素顏霜與tinted moisturizer並非同一樣的產品，後者是一種結合了粉底的底霜，能讓妝效質感看起來透薄、潤澤，由於當中蘊含色素成分，使用過後必須要卸妝。」那素顏霜與BB cream及CC cream，又有什麼不同？「BB cream為多功能的粉底，集base、防曬、調色及遮暇於一身，早期為專門給整容過後或皮膚有創傷的人士使用的底霜，後來才被改良成為日常使用的打底產品。CC cream的全名則為colour control cream，主要用作調色及平衡不均膚色使用，屬make up base的一種。」

油性肌膚 避免T字位用

在使用方式上，素顏霜的使用步驟相對簡易，Echo認為：「素顏霜的用法與平常的護膚步驟相若，建議可於塗搽防曬產品後使用。素顏霜可用在面上不同部位，以塑造提亮膚色的功效。」 不過，他提醒：「若皮膚屬油性的話，應該避免於T字位使用，否則很容易令整張面看起來『令立立』。」

佩戴口罩時，塗粉底很容易會產生黏膩感甚至脫妝，他認為「使用素顏霜的好處，是能夠在沒有化妝的情况下，都能令膚色看起來漂亮，塑造出好氣色」。說到使用素顏霜的注意事項時，Echo提醒大家：「市面上的素顏霜，一般分為 『防曬』及 『沒有防曬』的兩種選擇。很多人會誤以為素顏霜是護膚品，便認為在使用過後，毋須要卸妝。但如果素顏霜是備有防曬功效的話，便必須卸妝，避免導致毛孔閉塞；至於單純的素顏霜，只需要依照日常的潔面程序。」

建議用後卸妝 日間使用

從醫學角度分析，素顏霜的原理是怎樣的？皮膚科專科醫生陳厚毅解釋：「一般來說，素顏霜的主要成分為二氧化鈦（titanium dioxide），本身具有防曬及美白功效，是一種白色細小顆粒狀粉末，所以在視覺上能達至調色的效果。」而由於普遍的二氧化鈦粒子較大，加上其為防曬成分，塗搽在皮膚表面能形成保護層，對紫外線產生反射及散射作用，從而減低由紫外線而來的傷害。另外，陳厚毅指出部分素顏霜會採用「納米級二氧化鈦」作為成分，「其粒子比二氧化鈦更為細小，有機會提供更高的功效；不過，由於較為細微，亦會更容易被皮膚吸收，相對來說，或有機會對肌膚造成更大的侵略。」

那麼二氧化鈦會對皮膚產生傷害嗎？「二氧化鈦屬低敏感成分，同時無毒無味，常用於護膚品及化妝品之中。有研究指出，二氧化鈦幾乎不會被腸胃道吸收，頂多只有0.1%會被吸收，99.9%會直接從排泄物排出體外，因此多數國家視二氧化鈦為合法。不過，值得注意的是，由於『納米級二氧化鈦』的粒子相當微小，有機會直穿透人體的保護障蔽，直接進入人體器官如肝、肺或腸胃道。」

至於市面上部分素顏妝，標榜「使用後不需要卸妝」，對此說法，陳厚毅表示：「大家可以依照說明來使用產品，視乎需要卸妝，還是採用日常潔面產品洗掉便可。不過一般來說，還是建議在使用後卸妝，可避免因殘留在面上而令肌膚敏感，亦可避免因塗得太厚，導致生長油脂粒及引起毛囊炎等問題。」另外，由於素顏霜具有防曬、調色功效，只建議在日間時候使用。

■Echo Wong

從事化妝工作10年，曾參與各大廣告、媒體雜誌化妝工作，亦經常與不同品牌合作提供美容交流和培訓，與不少名媛明星合作無間。

■陳厚毅

皮膚及性病科專科醫生、香港醫學會會董

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編輯：王素怡

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