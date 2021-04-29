懷舊手工點心 品茶回味港式優雅

大吉嶺零號茶 茶館招牌

茶館創辦人Brandon（湯銘康）解釋，這樣「半唐番」的設計理念，其實是源自百多年前的洋行買辦貿易文化。「舊時夾雜在洋人與華商之間的買辦商人，既懂英語，生活也相對富裕，有資源和本錢建立生活品味，是一群最能體現『港式優雅』的upper class（上流階級），加上茶葉是洋行買辦中最主要的國際貿易商品，便想到以此為媒介，讓大家了解這座城市獨有的生活面貌。」

茶單上共有10款茶品，包括白牡丹、老曼峨、布朗宮廷熟茶等，而在眾多選擇中，Darjeeling Zero（大吉嶺零號）是茶館的招牌茶。此茶為正山小種紅茶，採自中國武夷山茶園，其茶色呈橙紅，明亮清澈，味道醇厚，也帶陣陣清甜的果香花香，愈喝愈滋味。

韭菜炸蟹盒 名菜變奏

至於茶館內供應的點心亦與別不同。例如有幾近消失的蛋黃千層糕和鳳眼餃，由福臨門名菜焗釀蟹蓋變奏而成的韭菜炸蟹盒，而在點心下午茶套餐中，亦加上特色甜點如豆沙芋棗、黃橋燒餅，還有我們熟悉的嫁女餅如紅綾酥和黃綾酥，搭配茶館雅致簡約的復古裝潢，以及各種輕古董擺設與莎士比亞書籍，即使不愛喝茶，也絕對會被這種古色古香，且帶western twist的美學風格所吸引。

■福和雍點心茶館

地址：中環皇后大道中30號娛樂行2樓

查詢：2123 9263

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