News：非常短片 360°捕捉時裝細節

阿部潤一在kolor 2021春夏系列中，大玩拼接與混搭，為衣服注入「錯體」視效，極具玩味。為配合這股獨特的視覺元素，他特別找來日籍導演Yusuke Tanaka（曾為美國樂隊OK Go製作Obsession MV）合作，炮製出360°旋轉的實驗短片。當中採用了26部iPhone拍攝，放置在一個像是大型呼拉圈裝置上，順着旋轉方向拍攝，360°捕捉模特兒身上的服飾，讓觀眾看清楚衣服前、後幅的設計細節。

當談到今季時裝短片的拍攝意念，阿部潤一表示：「拍攝手法是導演Yusuke Tanaka的主意， 當中取用了名為『時間切割』（Time Slice）的拍攝技術。過往，我只看過這種技術應用在水平方向的拍攝角度，從未見過可以垂直的角度拍攝，我對導演的想法深感興趣。」至於短片的「襯底」音樂，亦合乎阿部潤一的口味，他選來日本迷幻樂隊Kikagaku Moyo（幾何學模樣）的Smoke and Mirrors 一曲， 「Yusuke Tanaka為我們提供了很多音樂選擇，而我就從中挑選了這首歌曲。他們的作品有着強烈的1970年代搖滾音樂風格，同時亦帶有dance music元素，副歌部分則流露着電子音樂trance music的感覺，我認為這首歌與今季的時裝短片相當配合」。

文：劉詩言