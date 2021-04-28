專訪設計師阿部潤一 違和美學 源於生活片段

每當談及阿部潤一的創作生涯，很自然會想到他與多位師父的關係。除了師承川久保玲與山本耀司，他亦曾加入渡邊淳彌的團隊，跟隨過這麼多個時裝界猛人，當然盡得真傳，不過阿部潤一淡然說：「當然我從他們身上學到了製作衣服的知識與技巧，但是於我而言，怎樣面對自己的創作才是最重要的事。」言語間透露出他從來不想活在別人的影子裏。嘗試問他可有計劃與妻子阿部千登勢共同創作？他更加不願多談。事實上，早在2004年他已決定離開多位師父，自立門戶創辦品牌kolor。回想當初決定，他堅定地說：「我創立個人品牌，是希望在沒有限制的環境下表達自己，並且100%為自己的設計負全責。」

拋開傳統包袱 愛用對比元素

單從以上對答，會認為阿部潤一是個傳統的大男人嗎？他與妻子阿部千登勢的相處之道，我們無法得知，不過在創作思維上，阿部潤一就絕對懂得拋開傳統包袱。記得日本時裝設計師田山淳朗曾說過，當下不少日本設計師總沉醉於前人在1980、90年代在時裝界創下的輝煌成就，而變得停滯不前；部分人亦因為放不低國家的傳統特質，而成為踏上國際時裝舞台的絆腳石。問阿部潤一可會受日本傳統美學「侘寂」的影響？他乾脆回應：「我從來沒有思考過它。」利落的答案，讓人更能夠看清楚他的創作路線。

阿部潤一筆下的設計向來着重各種不同面料、色彩的運用，再加上講究的細節和結構，備受讚賞，「我和團隊經常會尋找不同方式，將一些對比元素放在一起，比如是運動和傳統的設計，讓它們自然地共存」。相信以日語常見的「違和感」一詞，來形容kolor的設計會更為貼切。另一方面，他的創作靈感亦不受框框所限，「我通常不會從某個地方或某些事物中取得靈感，我的創作意念源自記憶，以及日常生活帶給我的感覺。舉例說，當我和團隊開始創作2021春夏系列時，正遇上COVID-19疫情爆發，記得我從電視新聞中，看到醫護人員在白袍外穿上緊身的隔離衣，而憑着這個記憶片段，便啟發創作一件外層配以『童裝』的衣服。」

拼合「童裝」 大玩錯覺視效

說到2021春夏季度，從中可見大量運用色彩對比和拼接技巧的服飾，而衣服種類廣泛，可以「找到」運動外套、西裝、trench coat、恤衫、polo shirt、針織上衣、長褲、短褲等，說「找到」這些服飾，是因為多數的單品都由不同服飾組成，「這季度我們創作了一些將童裝拼接在oversize服飾上的設計；或是把不合襯的服裝融為一體，製成一件衣服。」

他舉例說，如系列中的一件大衣，就是「將兩件不同的厚重針織衣物組裝在一起，將之變成一件輕盈的長身外套」。看着系列中結構講究的服飾，層次感豐富的造型，能讓人感受當中的一份童趣，甚至流露着不受規則所限的自由感。「2021春夏系列當中包含了不同的元素，即使它們彼此不和諧，但也可以被組合在一起成為一件衣服，雖然看起來混亂，但某程度上仍然很美麗。」

查詢： Joyce 2810 1120 kolor kolor.jp

文：劉詩言

模特兒：山崎俊（Primo）

化妝及髮型：Deep Choi

編輯：梁小玲

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