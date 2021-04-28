Jewelry：指上的黃金波浪

線性設計、層次豐富、極致輕盈，是品牌一直專注和探索的設計美學。品牌的Velaa系列原名Dune Velaa，是其Dune系列的延伸，但後來自成一家。Dune系列的設計着重獨特不規則的形狀，Velaa則將它幻化成不斷重複卻有條不紊的純粹線條。纖巧的黃金波紋帶來優雅感覺，在不影響珠寶重量的同時，形成前所未見的質感。拋光與緞面交替的黃金表面令珠寶閃爍迷人，更突顯作品清晰的立體設計。

新系列設有幾個不同款式，例如在中央點綴單一鑽石的Velaa Star；Velaa Pavé的簡約形狀及閃爍密鑲鑽石線條互相輝映，加強作品形狀的深度；另外還有幾款點綴數顆鑽石的設計，令人一見難忘。除了戒指外，亦有手鐲和耳環設計，容易配襯不同造型。

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整理：張曉冬

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