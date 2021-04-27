升學攻略：幼稚園及小學篇．救世軍禾輋有口碑

答◢ 從聲譽及口碑角度來看，救世軍禾輋幼兒學校好些。本人參考教育局質素評核報告，給參加教育局幼稚園計劃的學校評級，救世軍禾輋幼兒學校的評級（從A++至A-共4級）為第二級的A+，沙田靈光幼兒學校為第三級的A，該報告重視幼稚園的行政管理與持續發展、學與教、幼兒發展和家校合作，救世軍禾輋幼兒學校略為「秤先」！

崇幼英語教學 有利報考直資

問◢ 小女2018年10月出世，現在K1有以下offer：崇真小學暨幼稚園英普班、明慧國際幼稚園上午班、九龍禮賢學校下午班。我們目標是英文小學，希望她入到九龍塘宣道小學，而九龍禮賢學校小學部及其他直資小學也會去考，不過不是首選，選哪間幼園較好？另想知道崇幼英普班升小的成績，有許多人考上直資小學溤？升中的成績又如何？

答◢ 3所幼稚園中，只有明慧國際幼稚園在學校網頁透露有畢業生入到九龍塘宣道小學，其他兩所幼稚園由於都各自有可以直升的小學，所以很多畢業生都會選擇直升，但也不排除不少畢業生入到宣道小學；尤其是崇真小學暨幼稚園英普班，每天有英文外籍老師任教2小時，雖然網上沒公布升小的情况，不過在長期使用英語教學的環境下學習，考直資私小應困難不大。至於升中，崇小畢業生可以直升到直資的基督教崇真中學，又或者申請沙田崇真中學及屯門的崇真書院。

報直資重視英文 萊恩幼園較適合

問◢ 家住天水圍，小女將於今年8月讀K1，已獲迦南幼稚園（九龍塘）、天水圍的宣道會陳李詠貞紀念幼稚園取錄，請問趙sir，值得出九龍塘讀迦南嗎？日後計劃主攻直資小學，是否兩間幼稚園在學術方面都要外補？還是選擇私立的萊恩幼稚園（元朗）比較好？考直資小學會否看你讀哪所幼稚園？另外本人打算在女兒升小時搬到九龍區，請問趙sir是否應該在K2下學期就要準備？如我有兩個地址，教育局會否懷疑要家訪呢？如果女仔的話應該34還是41校網好些呢？

答◢ 你這條問題包括4部分。首先、想主攻直資小學，宜選哪一間幼稚園？因為一般直資小學都重視英文，所以選萊恩幼稚園比較適合，九龍塘迦南也好，但比較遠一些；第二、升小應何時搬？在交自行分配學位表格前，即9月初搬便可以；三、如有兩個地址又怕家訪，便報居住那個地址吧！最後，論適合女孩讀的學校，數目以34校網比較多，但論名氣及直升機會則41校網較好，你重視入得到，還是學校質素高？

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第343期]