感講你知：不一樣的「善意溝通」家長日

講3分鐘不被打斷 女兒感動落淚

陳老師是跟我一起學習「善意溝通」的小六班主任，她因為學生阿宜的行為問題需要「見家長」，於是便打給阿宜的爸爸。他接聽後立刻說：「陳老師，阿宜又有咩問題呀？佢係咁㗎啦！講極都唔聽，淨係識得睇YouTube，無得救㗎喇！陳老師，你幫我鬧吓佢啦！你講一句好過我講十句呀……（繼續講）」陳老師決定打斷他並說：「阿宜爸爸，我聽到你都好不滿女兒嘅某些行為和態度，希望我作為佢班主任可以幫到佢成長。我想邀請你今個星期五放學後嚟學校，我、阿宜同埋你一齊坐低傾吓，你願意嗎？」「傾嚟有咩用？佢會聽咩？佢……（繼續講）」爸爸斷言。「我相信會有幫助，請你嚟試吓傾。」陳老師再三邀請。「好啦！」爸爸答應。

陳老師與阿宜爸爸聊天後，開始了解到問題的根源。見家長當日，陳老師先說明是次會面的目的是為了解阿宜的需要，然後探討如何合作去滿足這些需要。陳老師先解釋規則︰「我想邀請你哋輪流用3分鐘分享自己嘅感受、需要，其間唔可以指摘、責備其他人。聆聽嘅一方，喺呢3分鐘要專注地聽，唔可以插嘴。你哋同意並願意遵守嗎？」雙方表示同意後，阿宜便開始分享。大概講了2分鐘後，阿宜開始啜泣，然後說：「我未試過講咁耐，爸爸都無打斷我、鬧我……」阿宜的爸爸聽到呆了。原來在此之前，他並沒有察覺自己習慣打斷女兒的說話，然後就是一堆責備和指罵的說話，令女兒非常難堪。之後，陳老師協助阿宜和她爸爸以「善意溝通」的方式，包括平等對話、真誠表達、理解別人感受需要等，來改善關係。

三方平等溝通 減少衝突

陳老師與我分享這個故事，啟發了我：一直以來，不少「見家長」都是教師和家長一起指出學生的問題，再加以批評，卻沒有提供空間予學生表達自己的感受需要。我自己就讀中小學時，也是非常討厭「見家長」的。然而，若「見家長」時，所有教師都可以像陳老師般，營造一個更平等、真誠和安全的空間予教師、家長和學生三方溝通，我相信有助減少衝突，改善關係。

文：楊思毅（JUST FEEL感講共同創辦人暨執行總監）

作者簡介﹕註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

[Happy PaMa 教得樂 第343期]