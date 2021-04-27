華德物語：祖父母湊孫為樂

有時候我問起爺爺，他們隔天就接孩子去玩，會不會太累？怎料爺爺說照顧兩兄妹令他們活力充沛，非常快樂，叫我不用擔心他們會過勞。幸得兩位長輩的鼎力支援，華德媽在本學期重新開始構思畢業論文的大綱，以往我的研究功課都關於家庭、生育、社會政策等，近來我也開始對「祖父母」、「人口老化」的研究充滿好奇。

保持心境年輕有利健康

1990年代出版的暢銷書Mindfulness作者蘭格曾經邀請80名年老男士做心理學實驗。她讓研究對象想像自己20年前的時光，然後研究人員佈置和蒐羅各種用品，讓人們重返20年前生活模式。兩個星期後，實驗結果顯示參與者的身體健康指標都有不同程度的改善！所以保持心境開朗，想像自己年輕力壯，真的會讓身體作出反饋！總括而言，「年齡」有多個層面，「法定年齡」、「生理年齡」、「心理年齡」，真的是環環相扣，相互影響！

不少研究指出，「湊孫」能帶給祖父母身心健康的正面影響，包括帶給長者滿足感和親密感受，而且大多能促進家庭內的交流；「湊孫」也有壞的影響，時間太多會令祖父母超負荷，美國有研究指出，若孫兒跟祖父母同住，其父母因任何原因不同住的話，此類的「湊孫」很大機會導致長者抑鬱。我曾經在回港探親時，在公園遊樂場遇到一個婆婆帶着兩個孫兒，她大吐苦水說女兒和女婿均在市區顧店，所以交了兩個小朋友給她，全天候「服侍」，抱怨地表示真的太辛苦了，卻又不忍心拒絕自己的女兒。

疫情持續一年有多了，病毒橫行讓人人自危，希望大家都繼續提起精神，共勉之！

文：華德媽

作者簡介﹕年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第343期]