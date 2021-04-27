自製「子母牀」挑戰有限空間

小元很努力地背誦詩篇，他深呼吸一下，然後吐出兩個句子，呼氣到最後剛好是最後的幾個字，但聲音小得聽不清楚。當身軀站或坐得不穩，就影響他口語表達，很難聽清楚他的話語。小元爸爸示意他要站好，小元努力地撐直身子。

想起去年暑假，小元剛完成腳部手術，於是，我跟社工及治療師去探訪他，那一幕情景我還牢牢記着。

小元一家五口住在「劏房」，只有60平方呎，一張3呎的雙層牀，牀邊放置一張2呎的小書桌。小元爸爸從鄰居借來了3張摺椅，我們3個已經填滿了整個房間。大家背後就是狹窄得無法讓人轉身的洗手間，旁邊有個矮小的木架，剛好放得下一個電磁爐。這麼狹窄的空間如何容得下小元的輪椅？爸爸表示小元一放學回家，就要把他從輪椅抱進房裏，輪椅只可留在屋外。小元爸爸請我們站起來，他從牀底拉出一個小木箱，木箱的大小剛好容得下小元在內裏睡覺，兩邊的木板是向外傾斜的，倒有點像條小船；原來是爸爸特地為他設計，方便小元穿上腳托後，仍有多一點空間來伸展。小木箱內整潔的被褥，都是他最喜歡的卡通人物。我相信這小木箱是挑戰有限空間的「另類」子母牀。

小元爸爸說：「手術後，小元要穿上固定的支架，暫不能動，需要坐在特製的輪椅上，醫生說要先休息3個月，輪椅根本推不進來，所以小元現暫居親戚家……往後，他還要多做企立訓練，鍛煉肌肉。」

「想得通，就有辦法」

這一幕仍歷歷在目，但怎麼跟視頻中的環境好像有點不一樣……突然，我在視頻中發現——小元背後的牆角貼有一張大告示，寫着：「警告－此處附近已放置老鼠藥餌」，我正推測這裏應該是他家住的唐樓公家的地方吧……對！畫面右邊還發現一小截樓梯的扶手，一定是樓梯間。這樓梯間相信就是小元日常做企立訓練的地方；為了滿足孩子參加朗誦比賽的願望，於是趁他一邊企立，便一邊朗讀誦材。小元爸爸說：「想得通，就有辦法。」

最近疫情關係，不少行業都大受影響，連帶一些專門行業，好像航空界都出現裁員潮。報道中，不幸被裁的從業員都轉戰不同職場，有當上送貨員、健身教練、酒店服務員、巴士司機……等，當生活出現困難，總要想辦法解決。想起俗語：「山不轉路轉，路不轉人轉，人不轉心轉，心不轉念轉。」

文：譚蘊華（特殊教育老師）

作者簡介﹕擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第343期]