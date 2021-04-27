親子筆陣．永明的天空：7樓天台的粟米田

成功，往往在於think out of the box，神來之筆，無限想像；那麼，你有沒有想過在旺角鬧市之中，一座建築物7樓天台之上，種了一片粟米田呢？還有，自2014年起，這個學校天台農場，大大話話已出產了超過5.8噸、多達50多種的「有機」農作物。對，是有機種植生產，完全合乎香港乃至歐美的有機標準。那裏是「守園」。農夫是誰？家長和學生是也，老師呢？太忙了（一笑）。

藉有機耕種與自然重新接軌

雖則疫情肆虐，「守園」堅守本分，運作如常，今造粟米風采依然，乃是因為大自然本身的法則：一旦條件成熟，就會順理成章。有說城市人與大自然已經脫節，對環境、土地難以動情。其實用心想想，城市又何曾離開過大自然？君不見暴雨狂風，烈焰驕陽也是無差別的灑滿遍地嗎？或許是人們善忘，以為一切物質可監可控，慣性認為城市才是本源，甚至對大自然失去了基本尊重。

返璞歸真，透過有機耕種與自然重新接軌是一途；遠足郊野，暴走一趟麥理浩徑，也是一法。重建人與大自然的連結，拉近距離，慢慢就會珍惜自然、尊重自然，並且體悟到人與自然密不可分的關係。是有為？還是無為？7樓天台種粟米當然是不合理的有為安排，但為着重建知識和關係，天台園圃栽種着400多株甜粟米是不合理的合理，是有為中的無為，箇中平衡微妙，只能直接體驗。

活在當下 才有能量面對未來

此外，作物的生長乃是一個循環，有生就有滅，無不例外；7樓天台種粟米並且嵌入學習生活，大伙兒感受到的是一期一會的精神。淺層認知是學懂珍惜，深層體會是曉得欣賞已經擁有的，比設法獲得最多更為重要，况且什麼程度才是「最」呢？

這一兩年，生活往往充斥着無常與荒謬，然而當你看到粟米群矗立於校舍天台，斜睨朗豪坊時，心裏倏忽間好像有個微細的跳躍，彷彿當下就明白多了一些……轉而專注於當下，把當下該完成的事，一小步一小步KO。原來，7樓天台的粟米田就是當下現場，活在當下才有能量承擔過去與面對未來。

文：楊永明（保良局陳守仁小學校長）

作者簡介﹕擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能，透過不同的互動經歷與自我追尋，就能找到幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第343期]