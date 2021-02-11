網上教學：教師做KOL 直播fun享課外知識

文︰沈雅詩

復活節假期前的一個周五，記者來到亞斯理衛理小學（下稱亞小），當時學校仍只得三分之一學生回校上課，感覺很冷清，唯獨校園電視台十分熱鬧，一班教職員正忙於為即將透過社交平台直播的「亞小KOL」節目作最後準備。這是亞小本學年的全新教學活動，但這裏指的KOL，有別於我們一般所理解的意思。K是Knowledge（知識），O是Ownership（擁有者），L是League（聯盟），是課時內一個分享知識和技能的節目。

教師當學生 身教不恥下問

主持嚴天樂主任笑言，學校臥虎藏龍，他每集會邀請2個嘉賓教師，互相分享及傳授一些新知識、新技能予對方，學生不單看得開懷，也吸收到上至天文、下至地理、左至音樂、右至文學等課外知識。

正午12時，攝錄機啟動，任教英文科的高美寶老師以一身運動裝束跟學生見面，原來她除了英語了得，運動也「在行」，尤其擅長打乒乓球，「我有乒乓球教師教練牌的，合資格在學校教大家打波」！高老師隨即和學生大玩問答遊戲，「乒乓球的直徑有多少？」、「乒乓球的重量有多少克？」、「按比賽規則，球拍的大小、形狀及重量有限制嗎？」不少學生馬上在「聊天室」內留言，氣氛熱烈。但說到最精彩的環節，當然是由她教授「門外漢」陳婷老師握板姿勢。最初陳老師也表現得有點生硬，但經過高老師再三指點後，總算順利過關。

鏡頭一轉，便輪到任教中文科的陳婷老師教高老師紙藝，她憑着一雙巧手，三幾個動作，便把一張手工紙變成一粒大大的「鑽石」。轉當「學生」的高老師不諱言，現場直播令她有點壓力，怕自己摺得不好，但她亦給學生示範了好榜樣——留心聽、專心做，而且不恥下問。

藉不同渠道 滲透正確價值觀

「亞小KOL」自去年9月開始，逢周五跟學生見面。記者好奇，現在既已只剩下半天上課時間，課時如此珍貴，真的值得花40分鐘「嘻嘻哈哈」做直播嗎？嚴主任這樣回應︰「我們重視學科學習，但同樣看重生命教育，想透過不同渠道，把正確價值觀滲透給學生。這個節目，有機會讓教師分享強項，相信亦可帶動學生認識或發掘自己，有助他們建立目標，燃點興趣，絕對不是『嘥時間』的。」

拍微電影 陪學生打「逆境波」

參與過這個節目的曾日東老師補充，那次同事即場教他用普通話念急口令，當時其實很難衝破心理關口，「但我知道在學生面前，一定要努力嘗試，最終唯有鼓起勇氣，開口去講。雖然不是說得太好，但希望用身教告訴學生，遇到任何困難，只要勇於嘗試，老師一定在背後支援你、幫助你」。盧展諾老師亦認同，當日跟同事學習水彩畫，第一個反應也像學生平日的態度，「吓，畫畫？我怎行？」他說，這個節目可以真實呈現給學生，教師也有不懂的東西，教師同樣會感到困難，但可以怎樣做好呢？

雖然疫情久久未散，但亞小這段時間一直陪伴學生打「逆境波」。除製作「亞小KOL」節目，亦拍攝多部打氣微電影，還有每周「Nice to meet you」的班主任時間，甚至一連多個周五晚上，由新任校長鄭家明在社交平台主持的牀頭繪本時段，為親子紓緩壓力。最近學校獲香港基督教服務處「2020年度關愛校園獎勵計劃」頒發「逆境無懼 校園顯關愛」主題大獎（小學組），表揚亞小的關愛文化。對於學校的工作得到認同，鄭家明感到欣慰，「在逆境下，我們重視學生的內在動機、成長思維和親子關係。縱然在疫情之下，大家好像分隔了，但其實我們仍是陪伴他們在側的，因此希望透過不同的活動，讓同學感受到，老師是跟他們一起面對的，大家都可以一起進步」。

[Happy PaMa 教得樂 第343期]