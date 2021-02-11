本周FOCUS．採訪手記：全校復課不復課？各有各困難

檢測缺支援 樽仔自己攞

A校幾經辛苦，終於在復活節假期後，讓全校恢復半天面授課堂。校長說有此安排，是考慮到學生和家長的需要，「學校的SEN（特殊教育需要）學生比例不少，如果能夠讓他們回校上課，學校既可提供多點支援，家長亦可輕鬆一些」。記者最初還以為教育局既提出定期檢測的要求，定必供應一批「樽仔」（樣本收集包）給學校，豈料原來「諗多咗」，校長說自己也要像「師奶大嬸」般在港鐵站、郵局、母嬰健康院等排隊取樽。幸好A校規模小，教職員只有約40人，教長最終決定請校工代勞，「我派出2名工友，專責替全校教職員取樽，但因為規定每人每次最多只可取2個樽，因此他們要去10次，才剛好拿齊」。但休息不到幾天，又要再出動，「兩周檢測轉眼便過，很快又要準備下一次」。

太多變數 寧不變應萬變

規模較大的B校，則沒有申請全校復課，目前只維持每天讓三分之二的學生回校上課。校長表明，不想因為檢測問題令團隊分化，「我知道的確有同事不想做檢測，他們有自由做決定，我不能強迫」。校長本身亦不認同教育局「教師帶病毒風險比學生高」的邏輯；加上最近陸續有學校爆發上呼吸道感染個案，他擔心應教育局要求，教職員搞完一輪檢測「大龍鳳」後，最終還是因有學生、家長確診，又或者爆發上呼吸道感染個案而需要停課，那就白費心機，於是決定「以不變應萬變」！校長又估計，只要捱多一個月，讓DSE順順利利完成，教育局就會無條件讓幼稚園及中小學全校復課。真的嗎？等着瞧！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第343期]