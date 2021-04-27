互動學習：跟孩子說疊字 難學詞彙句子

照顧周到 孩子欠說話動機

楊蔚嵐說，這段時間小朋友毋須接觸太多外人，大家困在家中，家人間的話題少，給孩子的刺激也少。「小朋友欠缺說話動機，一般都是因為父母照顧太完善，令他們認為沒有說話的需要。有時候連父母都沒有意識到孩子需要用語言表達自己，例如他本來需要說『謝謝』，但以點頭來示意，父母便由得他；或者當他在家中發脾氣大叫便能得到想要的，相反在學校老師一定會要求小朋友開口請求。也有家長喜歡用疊字來跟小朋友說話，但在學校裏，老師是需要做一個正確的語言示範，以協助小朋友建立詞彙和句子，所以不會跟小朋友說疊字。」

還有一點她要提醒家長，就是不要讓小朋友過分依賴電子奶嘴，「明白小朋友沒有太多外出的機會，有時候給他們看網上影片也可以理解，但最好找一些雙向的影片，如能夠與真人互動的網課，可給他們回答問題，而不是單純地觸碰屏幕，不用思考不用說話地觀看」。她指網課有可能成為未來教學的趨勢，甚至是今年的幼稚園面試模式，所以適當地讓小朋友學習如何在網課中與其他人互動也是很重要。

[Happy PaMa 教得樂 第343期]