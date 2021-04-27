乳酸菌「拍住上」做幕後功臣

縮短發酵時間 增黏稠度

嗜熱鏈球菌可縮短乳酪凝結時間，增加黏稠度。將這兩種乳酸菌同時放入牛奶發酵，嗜熱鏈球菌繁殖速度較快，產生乳酸及二氧化碳，也為保加利亞乳桿菌提供合適的生長環境；後者將蛋白質分解成胺基酸（amino acid），促進嗜熱鏈球菌的發育，同時製造乳酸。

陳可兒舉例指，若使用另一種益生菌雙歧桿菌（Bifidobacteria），牛奶亦會發酵，惟因生長速度慢，牛奶凝結需時由5至8小時激增至約20小時，製成品亦可能有「攻鼻」味道，「上述兩款乳酸菌組合最好」。而嗜熱鏈球菌發酵時，亦會產生副產品胞外多醣（extracellular polysaccharide），令乳酪變得濃稠。陳可兒指，若沒有選對乳酸菌，未能產生胞外多醣，「乳酪有可能未能凝結，或要加入增稠劑」。