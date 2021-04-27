工作頹悶 嘗「苦口良藥」 「立命」跳出安舒 給自己交代

他們其實問對了人，因為我從小害怕無聊、沉悶，經常要找有意義的事情來做，否則便覺迷失和頹廢。我隨即問他們小時候是否每個暑假都立志看書和突破常規，但「心有餘而力不足」，虛耗於重看電視劇如《神鵰俠侶》第8次、與弟妹同學玩撲克牌，到開學時充滿內疚感？他們莫不點頭稱是，而這些無聊沉悶感隨着離開校園與日俱增，因為出來工作後的空閒時間差不多都屬於自己，需要智慧懂得發揮這些剩餘「bandwidth」，才能給自己一個交代。

我明白他們說的「悶」不是要令自己忙個不停便能解決，而是能否好好運用時間、心力和天賦創造價值，這便算是對自己人生有一個交代。這種「悶」是對生命意義、對個人學習的要求，只要認為所做的事情可以對世界帶來一點好處，或自己能夠有所長進和啟發，無論有多忙，壓力有多大，都是值得的。但我又不忍心說出心底話，因為激發他們活出使命人生的「副作用」，往往是充滿不確定、偏離主流的孤獨，尤其看到朋輩安逸生活時，哪怕是自己不想追隨的物質生活，都會帶來或多或少的內心掙扎。我想診斷清楚坐在面前「無病呻吟」的人，究竟有多渴求一個有意義、有使命、有職志的人生。欠缺這個決心的話，就讓他們悶下去吧：缺少一點成就感，還能以享樂主義麻醉自己，總算能過平靜安穩的日子，哪怕是自欺欺人、阿Q精神甚至愚昧無知。

「靠父幹」宅男 缺志向無法破繭

我認識不少富二代，從小讀名校至大學畢業，海外學成歸來後，父母期盼他們會一展拳腳，卻發現他們對任何事物都不感興趣。父母沒想過孩子欠缺的是志向和使命感（可能是家教從來缺乏這些價值觀），舒適享樂生活中成長的孩子從小出入米芝蓮餐廳、5星級酒店，吃盡山珍海味。逢假日走遍世界各地遊山玩水，到過不少博物館藝術館，經常像食家一樣評論美酒佳餚茶藝咖啡學，或像收藏家評論藝術品，說得頭頭是道，內裏卻空洞無物。

他們帶着「been there, done that」的態度回港工作就像「返鄉青年」，當要過「老百姓」的工作，從平實基本功學起，便感到不屑、受罪、苦悶，自然坐不定和做不長。我認識一個年輕人，出道頭半年參加家族生意，估計經常被叔叔責罵而辭職，從此把自己關在房間，媽媽每天把三餐放到房門口，他才靜悄悄開門拿食物。父親唯有給他100萬現金投資股票，但他有沒有好好運用手上資金在房間裏工作，誰知曉？

另一個有錢宅男多年來把嗜好變成「志業」，學插花、茶藝、烹飪。他耐心向親友介紹每個講究細節，只是欠缺志向，又不用養家養自己，否則早就把嗜好發揮為事業。如果他願意推高一層開班授徒或闖一番事業，由消費自娛享樂變成有收入或對社會有價值的事，家人會更安慰。他跟父母說道理：「錢用來收息不是最簡單和穩健？何須工作得那麼辛苦，不也只是賺取幾個百分點的利潤？」言下之意，父母的身家終會傳給他的，既然三代不工作也用不完，他只需保本，靠利息已能吃過世。

究竟他內心是否真正泰然，享受這種「貴族生活」，只有他才知道，不過家人不能當面問他為何不工作，否則他會大發雷霆，好像擊中要害刺中死穴。他與其他宅男行為相似，極少外出見親戚朋友舊同學，或許免得大家問長問短，自卑心作祟。他開錯了頭，跳過了做毛蟲的階段，過了30歲後更加回不了工作的日子，一直不能結繭，日後又如何破繭？况且，現在出來工作豈非否定了過去10年的生活態度？他如何對自己交代？繼續錯下去看來是唯一選擇，連家人也一起受罪。

每分鐘都活得有意義 不怕困身

有個農夫跟我分享心得，說園子裏有一棵果樹，他定時灌溉、施肥，見不開花結果，便多加營養，等了很久也沒改善。他唯有用最後一招：停止澆水施肥，完全不管它幾個月，感覺它開始「奄奄一息」時才開始灌溉，不久便開花結果！你會否渴望長進，卻苦無出路？你是否那棵果樹，太過「陶醉」於有人養你的舒適生活，或一份沒有挑戰但收入穩定的工作？還年輕的你，真的能夠忍受無所事事、無所作為的「生存」，還是願意下決心「開花結果」，真正體驗「生命」？

另一邊廂，有些人的沉悶來自對自己有所要求，認為要對生命、對世界有一個交代。尤其是那些沒有家庭或小孩的人，加上頭腦聰明，短時間內便能學曉新技能，空餘時間遂變得比人更多。有些人再三告訴我，一方面渴慕事業有所突破，另一方面又害怕收入減少的風險，或被新的職志綁住「困身」。這些心靈掙扎是很正常的，人生就是一個尋覓「自我實現」及達成夢想的旅程。當你找到一份職志，每分鐘都活得有意義和精彩的話，你便能接受其「困身」。風險是肯定有的，包括一份高薪厚職、陪伴家人或追求嗜好的「機會成本」。所以必須問清楚自己，你對舒適生活究竟悶透了沒有？保持現狀也有風險，就是一個平庸甚至是頹廢的人生，你能承受得起嗎？如果覺得已沉淪太久，你下定決心「抽身自拔」了嗎？

陶醉「精神鴉片」 忽視內心呼喊

活在不安於無所作為的舒適生活的人，可說是找到了「安身」的空間，但不知如何「立命」。怎樣「立命」，讓「使命」推動人生，卻是一門須一輩子參透、尋找及實踐的學問。一個人的生命旅程裏，可能要經歷幾次「立命」。訂立志向帶來使命感和目標感，人生有了焦點，靈魂蘇醒過來，生命力燃燒起來，天天帶着力量工作和生活，縱然會遇上挫折困難，心情有ups and downs，但心裏知道自己走在正確方向，還可以激發其他人。

每人的人生旅途不一樣，我通常要幾年時間完成一個從尋找、孕育到實踐使命的周期。在實現目標的過程中，我往往過於精力充沛，到最後階段時出現精神透支（burnout），導致達成目標後進入可長達1至5年的「康復期」。當沉悶、「無病呻吟」和蠢蠢欲動再次出現時，我便知道又要進入另一個「立命」的日子。

難以「立命」的人通常是被環境或過多嗜好分散注意力。都市生活最能提供「精神鴉片」，令人忽視內心的呼喊。除了唾手可得的娛樂，也可以發展無數的嗜好和pet projects，這令你陶醉於忙碌，但人卻停留在「安身」，未能進入「立命」境界，所以在夜闌人靜的時候，還是感到虛度光陰、無所作為。當然，你真的可以選擇只要「安身」，認為享樂或平淡生活方式便足夠。我是針對追求「立命」並實現夢想的人，你選擇吃Matrix電影裏的紅色藥丸面對現實的話，便要捨棄零碎嗜好，集中火力向着訂立的目標邁進。

你要一個「有所作為」的人生，意思是有「成就」和significance的事業，還是有impact、對社區或人類有影響力的職志？如果你渴慕一個有分量、有意義的人生，對得住自己和家人，可以突破個人限制的話，請你全力跑好自己喜愛的馬拉松比賽，釋放老房子每個角落的生命力，把雕刻手藝磨練至極致，把每一道菜弄得出神入化，你的故事會為別人帶來啟發。

如果你「立命」的是要帶來impact——對社會和世界帶來影響力，你便不能單打獨鬥，而是整合可以一起think big和發揮大影響力的團隊。你未必能改變全世界，但總能從自己的小宇宙着手改變，撼動身處的社區和社會。你可能會從事社會創新的事業，也可能參加現有的組織或社團發光發熱，總之任何一個角落都是你帶來impact的地方，影響生命的機會。

人生本來就充滿煩惱、鬱悶、苦難。立志要過「無痛」的人生，以為可選擇悠閒無壓力的生活，到頭來卻消磨意志蠶食鬥志。「沉悶」往往令人誤以為增強物質生活或「嗜好當職業」便可抖擻精神，對生命起刺激作用。要我開藥方的話，我通常提出「立命」加實踐使命，並長期服用。怕痛苦的人可以這樣想：你現在已經苦惱和鬱悶到發瘋了，何不試試追求使命人生這道苦茶，無論多麼艱苦也比不上現在的無聊透頂。無論是生存、生活或生命的層次，你都有奮力一戰，就算最後不能把使命實踐，但至少對自己、對生命有一個交代。

■Profile

何靜瑩（Ada Ho），初創互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁，為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓課程。美國喬治城大學外交學院畢業，哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。最新著作為《扮有料，只會死得更快》。Ada.Ho@paxxioneer.com

文：何靜瑩

編輯：林曉慧

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com