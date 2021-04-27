水兵樂園 凝住上世紀風情 分域碼頭靜享最後時光

記者在一個平日午後到訪，步入商場的一剎那，恍如穿過隧道，時光凝結在1990年代。商場沒有訪客，只能容納約4、5人的珠寶店亮着燈，老闆卻不知哪裏去了；儘管沒有客人，旁邊的瓷器店仍照常營業。在理髮店工作的叔叔，穿著正裝，坐在椅子上閉眼小憩，3層高的商場裏只有售賣意大利食品的超市的雪櫃嗡嗡作響。地上長長的裂縫，據稱是沙中線沉降的痕迹，而牆上數十個掛着來自各國船隻的紀念章，默默訴說碼頭過去幾十年的輝煌時光。

只餘十數間商舖營業

分域碼頭最初是19世紀末，位於莊士敦道的一個私人碼頭，後因灣仔填海工程，於1953年搬至告士打道，附近設有China Fleet Club，為到港的各國海軍提供餐飲、娛樂、消費等服務，這個俱樂部亦帶動灣仔一帶發展，建構了酒吧街的「蘇絲黃的世界」。1970年代，分域碼頭遷至龍景街現址，而俱樂部內的商戶如理髮店、瓷器店、西裝訂做專門店等其後遷至灣仔新鴻基中心繼續營業。至1993年分域碼頭宣布擴建，而附設的海軍商場（Fleet Arcade）亦於1年後正式於碼頭開幕，商場裏設有快餐店、理髮店、紀念品店、餐廳、書店等。這個屬會員制的商場由有68年歷史的非牟利機構香港軍人輔導會負責管理，在過去接近30年，曾接待超過14個國家的海軍，為他們提供飲食消閒旅遊消費等服務。根據2012年一份由軍人輔導會向灣仔區議會提出的修葺建議匯報文件中顯示，在2011年間，商場共接待了超過36,500名海軍訪客，並指他們到訪期間在港的消費總額超過2億港元。而曾經人流如鯽的海軍商場亦分得一杯羮，可惜商場如今只剩下約10間商舖仍在營業，2019年尾更傳來政府不再續租的消息。

裁縫駐守30年 火紅時排長龍

「做了接近30年，叫我們走，我眼淚水都流得出㗎！」今年70歲的裁縫王文虎（Tony）是少數仍在海軍商場經營的商戶之一。在加拿大長大的他有着西方人的熱情，剛進門就急不及待讓記者試穿一套手工精細的旗袍。操一口流利英語的他在1970年代回流香港，繼承父業，並於1990年代做起水兵生意，幫他們度身訂做西服。

舖頭堆滿不同顏色、材質的布料。從普通西裝，到結婚用的高級禮服，甚至軍服、機師服，他都手到拿來。說罷，他拿起掛在一旁的機師制服外套，面料厚身，穿上去顯得人筆直挺拔。「好的裁縫就像心理學家。第一，要了解客人想project什麼形象。第二，了解客人的身形，寒背、大肚腩，做法都不同。第三當然是裁剪的工夫。」細心的他只要看水兵的職銜，心裏就大概就有個底：「普通水兵老是跑來跑去，身材比較fit；階級高或退役的captain，很快發福，衣服就要做得鬆動些。」

「做了多少衣服，不記得了，但是做到無停手。」Tony說，生意最火紅是1998年，他記憶中那年共約160艘船停泊香港，最小的舊船有400名水兵，大型航空母艦則有5000人。他回憶，船隻一般在港停留4至5日作補給，時間緊絀。而等着度身訂做西裝的水兵則在他店舖門前大排長龍，門市從早上10時開至凌晨，製衣工廠更要開足24小時才能勉强應付需求。

Tony服務過無數水兵，在地球的另一端，熟客們仍記掛着他。在YouTube搜尋「Tony the tailor」，就能看見他對着鏡頭娓娓道來店舖的歷史。有幾名舊客在影片留言：「We love you man! You offer a great service and have a wonderful shop。」憑着來自英國的上等布料與一雙巧手，Tony熟客無數，更有人因疫情無法來港做衫，要求他做好幾套西服郵寄至美國。

Tony是個念舊的人，店內玻璃桌上仍保留不少軍人的名片，收銀台旁則掛着他兩父子與名人合照，包括與美國前總統列根的女兒的合照。當年Tony在碼頭商場裏認識了一些美國官員，後來對方邀請他赴美為國會議員度身訂做西裝。老主顧與Tony友情不斷，關係更綿延至下一代。「他們叫仔女來香港時，也要跟我打聲招呼，做一套靚西裝，好長情㗎！」

昔日水兵掃瓷器 一買十多套

跟Tony一樣念舊的，還有經營瓷器店的黃種鑑（Alfred）。1981年，18歲的他從福建來香港的瓷器店打工，後來老闆打算結業，他索性接手舖頭繼續經營。他在貨架旁，用一口半鹹淡廣東話吐出一連串外行人聽不懂的數字：「1699、8221都賣得很好，多到忘記賣了多少車貨了。」1699、8221都是店內瓷器貨品編號，40年來，他依然記得哪幾款是水兵最愛的瓷器。Alfred回憶，1990年代，一套瓷器售價約320港元，豪爽的水兵一買就是十多套，一箱瓷器上百斤，他時常被箱子的鐵皮束帶割傷手。後來訂單多了，便改用大貨車裝箱直接送上船，累積熟客後，更直接用貨輪發貨至菲律賓、關島、日本的海軍基地。

2010年後，水兵訪港人數大不如前，瓷器生意也一落千丈。「舖頭近十年都蝕錢㗎，貨倉入面的瓷器積了不知多久，無人買。」雖然他目前主力在內地經營另一盤生意，但仍願意在這裏繼續經營，有空就回來冲杯熱茶消磨時間。某年颱風襲港，碼頭門口的大榕樹差點被吹塌，Alfred與一眾商戶冒着風雨，好不容易用鐵支撐起。瓷器店不僅承載Alfred的青春，也見證了他5個子女的成長。女兒Ella小時常在店裏幫忙，現已結婚生子，有時也會帶着孩子來碼頭，和下一代訴說過往與海軍的趣事。「就算沒有人來也好，這裏也是個歷史見證，對我們來說是不可磨滅的回憶。」Ella說。

年底須遷出 土地重置消防局

見證歷史的分域碼頭其實就像一座孤島，雖是「碼頭」，卻因填海被石屎地包圍。香港軍人輔導會總幹事Ted Algire說，早在2009年輔導會已提出重建現址，2016年獲政府批准，一直與政府商討重建方案細節。但在2019年尾，突然接到通知，政府將終止短期租約與象徵式租金，商戶要在本年尾全部遷出，以騰出空間讓港灣消防局進駐。Ted對政府決定感到非常震驚與失望，並稱輔導會已參考外國例子，提出消防局與商場共存的設計方案，惟遭政府拒絕。

距離遷離限期尚有不足8個月，Tony與相處了近30年的老友們或要各散東西。生意清淡時，Tony會與眼鏡舖的店主、看更坐在門口談天。「怎會捨得走呢？就連清潔姐姐我都會掛念的，but life must go on。」Tony無奈地笑了笑，淡淡地說。

◆分域碼頭

地址：灣仔龍景街1號

註：公眾須在碼頭櫃枱申請成為會員才可進入

文：沈晴

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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