醫學滿東華：不煙女性也要小心肺癌

最近1周內，我遇到兩個女性病人患上肺癌。

照X光揭第一期 微創切除

第一個是53歲家庭主婦洪女士，她不吸煙、不飲酒，身體一向良好，但今年身體例行檢查中，透過肺部X光片發現左上肺部有一個直徑約1厘米細小陰影。由於沒有咳嗽或氣喘病徵，所以洪女士不以為意。但是，醫生翻查其5年前的肺部X光片後，證實這個陰影5年前並不存在，屬於新發病變，所以建議她立即接受肺部電腦斷層掃描。掃描結果顯示她左上肺部有一個1.2厘米的毛玻璃樣斑塊（ground-glass opacity）。經呼吸系統專科醫生及心胸肺外科醫生評估後，洪女士接受微創胸腔內窺鏡手術徹底切除組織，其病理分析屬於第一期腺細胞肺癌，沒有擴散。手術後1星期，洪女士已經可以如常買餸煮飯。她將繼續定期覆診及接受低劑量肺部電腦斷層掃描，以防復發。

第二個是46歲文員徐小姐，她同樣不吸煙、不飲酒。她最近留意到自己呼吸不太順暢，時常要刻意做深呼吸來調緩不適，於是徵詢呼吸系統科醫生意見。醫生為她安排肺部X光檢查，發現右肺有中等程度的肺積水。抽取肺積水化驗，證實徐小姐有腺癌細胞，屬第四期肺癌，癌細胞基因檢測顯示存在EGFR基因突變，於是醫生轉介她到臨牀腫瘤科接受標靶治療，成效顯著。徐小姐於兩個月內肺積水明顯減少，呼吸也暢順多了。但是她也要繼續服藥及定期覆診，並接受正電子電腦斷層掃描，以監察病情控制。

全球女性肺癌患者增

近年，全球女性肺癌患者人數呈現上升趨勢，當中許多女性患者從來不吸煙。根據香港癌症統計概覽，肺癌是全港最致命的癌症，於2018年便有2007名女性患上肺癌，1328名女士因肺癌離世；在2009至2018年間，男性肺癌發病率明顯下降2.2%，但女性肺癌發病率卻繼續上升0.9%，所以絕對不能掉以輕心。

文：陳利（東華三院醫療中心（北角）主管、呼吸系統科專科醫生）