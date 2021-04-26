中藥配精準電療 減副作用 可提升放射劑量 增治癒率

近年，放射定位技術精準，大大減輕對周圍正常細胞組織的傷害。而內地中醫藥研究證實，中藥可減輕電療副作用。

電療，正式名稱為放射治療，是對付癌症重要的治療手段之一。原理是將高能量放射線，集中於腫瘤上，從而破壞癌細胞基因，令癌細胞凋謝死亡。電療是非常有效的治癌方法，成本效益甚高。但不少病人聽到電療聞風色變，頓時想到一連串副作用：口腔潰瘍、皮膚灼傷和掉頭髮等。這是一個誤解，現今電療副作用已經大為減輕。假如不是在頭頸部和腦部電療，根本不會有口腔潰瘍或掉頭髮等副作用。

電療進步 爛口脫髮非必然

經常有醫學生問，電療是否殺不死癌症呢？其實不然。若電療劑量夠大，基本上沒有癌細胞治不好，但關鍵是能否避免或減低波及癌細胞附近的健康正常組織。近十多年，定位技術精準，電療已經非常準確，大大減輕對周圍正常細胞組織的傷害。另外，根據內地中醫藥研究，有中藥可減輕電療副作用，保護身體正常組織。

所以，若兩者配合，有可能再提升電療劑量，增加治癒機率，同時固本培元，相得益彰。

電療副作用一般分為早期和長期副作用。早期副作用即在電療期間或電療後一兩個月出現。長期副作用，在電療後約3個月到半年才出現。兩者副作用略有不同，中醫藥治療方法也有分別。

清熱養陰 按副作用處方

整體來說，電療在中醫學中可視為「火邪」，治療整體概念是清熱養陰。

早期副作用及治療方案：

‧頭頸部癌或鼻咽癌電療：電療中後期都會有口腔潰瘍、口乾、皮膚灼傷、進食時疼痛等副作用。治療可以用養陰生津的中藥，例如沙參、百合、石斛等。若口腔潰瘍流血流膿特別嚴重，可加上清熱解毒中藥，如連翹、黃連、玄參、敗醬草等。

‧乳房手術後的電療：一般電療後有輕微皮膚灼傷，可用養陰清熱中藥治療。若有滲水發炎的嚴重情况，就加上生薏米、黃芩、紫花地丁等。

‧肺癌或是其他癌症轉移肺部的電療：約6星期左右會出現不同程度的肺炎，病人有乾咳、氣喘等情况。治療可用清肺養陰藥物，如沙參、玉竹、天花粉等。

‧腹部電療，如胰臟癌電療：很多時會出現肚瀉、作嘔，可用健脾化濕益氣藥物，如香砂六君子湯。如電療引起小腸黏膜受損，內地研究初步顯示用養血的四物湯，可以促進小腸黏膜恢復。

‧前列腺癌電療：出現尿頻、尿急、尿痛、大便出血、肚瀉等副作用，可用清利濕熱的中藥。

‧大範圍的骨頭電療：會引起骨髓功能不足、白血球和血小板不足，甚至貧血。內地研究發現用益氣養血的歸脾湯和人參養榮湯，可以改善骨髓功能。

文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授、註冊中醫）

編輯：林曉慧

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