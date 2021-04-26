「家庭氣泡」勝餐廳clean zone 食肆環境 空調系統 難有效防控

「疫苗氣泡」可否成為控制疫情、恢復社交和商業活動的良方？還是本末倒置、不切實際？

何謂「疫苗氣泡」？感染及傳染病科專科醫生林緯遜解釋，是將免疫水平或感染風險相若的人聯結在一起，從而減低病毒在此群體流行或者傳播風險。

倒果為因 「接種率高才可放寬」

政府將「疫苗氣泡」計劃與放寬防疫條件掛鈎，有市民感覺是政府強迫接種疫苗。林緯遜亦認為，放寬防疫措施不是誘因，形容這是將因果關係倒轉。「接種率高才可以放寬，而不是放寬來等你去打疫苗！」他用以色列為例，當逾半國民已接種疫苗後，當地政府最近取消戶外戴口罩的規定。當地在2月時推出「綠色通行證」（Green Pass），與「疫苗氣泡」概念類似，容許已完成接種兩劑疫苗的市民出入餐廳、戲院、體育場所、健身室等，但以色列較為有系統地開展計劃，且一早對公眾解說。

林緯遜相信，政府在疫苗計劃接種初期，或已有「疫苗氣泡」的想法，但初期討論焦點集中在接種哪款疫苗，花很多精神時間去解釋疫苗異常事件、副作用；甚少提及放寬非藥物干預措施（例如限聚令、口罩令、餐飲處所限制）的想法，致令市民不理解有關措施；加上公布「疫苗氣泡」不足數天，政府又呼籲有意接種復必泰疫苗的市民，須於8月底前接種第一劑。「次序調轉了，感覺好似強迫你打……要快啲打完！其實政府一早已知疫苗有限期，不是這刻才知道。」

他認為，政府應預早向公眾講述抗疫藍圖或時間表，如「待疫情緩和，群體免疫上升，譬如打疫苗，就會逐步放寬非藥物干預措施」，然後才開展疫苗接種計劃，相信市民接受程度會提高。

餐廳出出入入 氣泡好快爆

「疫苗氣泡」另一個焦點，是餐廳可放寬現有防疫限制，已接種疫苗的人亦可獲安排至clean zone。呼吸系統專科醫生梁子超不諱言，以放寬餐廳堂食人數作為其中一個「疫苗氣泡」措施，對疫情防控實際作用不大，「餐廳每日有人出出入入，作為氣泡好快會爆破，（措施）只是變相吸引人打針」。

他續指，部分餐廳狹窄，難將已注射及未注射疫苗的顧客用clean zone完全分開。再者空氣循環、空調系統亦難以達到像醫院隔離病房的安排，形容「在民營地方不可以將醫院dirty team的概念放入去，實際上做不到」。

阻截家庭內傳播 減社區爆發

梁子超認為，若想推行「疫苗氣泡」，不宜以餐飲場所為切入點，而是以家庭為基礎；因要形成疫苗氣泡，場所必須是有穩定邊界的社會團體（social groups），而家庭、安老院舍正正屬「現成氣泡」。由於氣泡內成員生活圈子、活動較集中，當氣泡內所有人都接種疫苗，可減低將病毒由社區帶入家庭的風險，「若整個家庭有疫苗覆蓋，就算（疫苗）沒有100%保護率，不幸染病的病情嚴重度都可降低」。

他續指，當愈來愈多家庭均有接種疫苗，疫苗覆蓋則可擴大至延伸家庭、不同朋友圈子，甚至工作場所，「可保護各個家庭回復一定社交活動，減低大時大節聚會出現大型群組風險，大家都無咁驚」 ！

他補充，家庭內傳播是新冠病毒其中一個常見傳播模式，以內地為例，疫情初期有約八成患者在家中受感染，「而家庭內傳播，難用社交距離措施處理」。若能從家庭着手控制疫情，可減低病毒再經樓宇垂直傳播爆發，甚至流入社區的風險，有助控制病毒在社區傳播。

文：李祖怡、姚穎彤

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]