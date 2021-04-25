ways of seeing：細看香港摩登建築

現代vs.摩登

幾位作者除了繪圖分析建築細節、蒐羅舊照片和圖則，還扣連一些當時世界潮流、香港社會需要等背景脈絡，帶讀者理解建築的歷史意義。

現代主義建築怎麼界定？黎雋維說：「這是未有定論的，建築學界有很多不同的說法。」而modern與Modern有別：「講modern buildings，線會劃得比較闊，只要用鋼筋混凝土都是現代建築，或用途本身屬現代，如火車站是封建社會沒有的；而如果說Modern architecture，就與現代建築的運動有關，在歐洲1920年代開始，有建築師提出要拋棄古典建築，設計現代的建築物迎合這個時代。中文很難分得清，所以有時我會用『摩登』，這個詞在1960年代或更早期已指外形、內部用新物料及採非古典新設計，便是摩登建築。」

四正背後隱藏大學問

有時現代主義建築比較「蝕章」，隱含之美許多不靠裝飾，甚至一眼看去讓人覺得平平無奇，「很多現代主義建築的『設計味』很subtle，有時覺得望落去很舒服，但未必講得出為何它給人一種四四正正的舒服感覺。大家可能有所不知，建築物本身是很複雜的，要將複雜的構造物變成簡單外形，同時要有勻稱的感覺，在設計時比例要花很多心思，這在香港的建築物都很常見，每個部分的比例都很用心設計。」

黎雋維說這本書不是wikipedia式的介紹，而是將這些建築變成了解香港建築歷史的窗口。書中例子最「老」是建於1955年的石澳巴士站，最年輕有1983年落成的紅館，但建築排列不以年份來分，「百花齊放，很難以時間演變去概括建築歷史，這會代表每個建築師都向着同一個方向，但深入去看，建築師各有其語言、想法，香港建築絕不是幾句可以講晒」。

聖若瑟堂 傳統元素變出現代設計

訪問當天，黎雋維為記者導賞聖若瑟堂，這座教堂最引人注目的塔樓，要繞進停車場才看到。教堂原本建於1871年，在1966年重建，由伍秉堅設計，「它不是傳統教堂設計，用上很多圓拱形狀，變成門與窗等各種線條。教堂通常有高塔（spire），它亦有這部分，不過由兩條曲線組成，既是現代設計亦不失傳統元素」。塔樓上的長窗大小不一，組成抽象圖案，旁邊橢圓拱形大窗將十字架隱含窗框之中。轉出去看面向花園道的一邊，可見牆上有一幅樸實的大型啡白色浮雕，是曾駐台灣傳道、後被派到香港的耶穌會修士Francisco Borboa作品。

在教堂改建時，花園道與紅棉路還未有現在的高架路，到今天反而像一處被車路圍起的隱蔽奇境，「這樣的位置幾特別，有古典建築在附近，也有摩登建築，是個有趣對比，不一定古典就是好，而是整個地方有不同層次。在香港對保育的印象都是關注『古蹟』，好似一定是古典才有價值，其實戰後現代建築都有設計的味道，亦有各類元素，是藏着很多心思的藝術品」。

東海工業大廈 粗獷的心思

記者曾幾次到葵興採訪，對這地方留下一個悶蛋的印象，有一天等過馬路時赫然發現，對面是一座外表粗獷的怪獸大廈，東海工業大廈，竟也名列書中25選。「粗獷主義60年代末在英國出現，幾乎幾年內這個潮流已來到香港。那年代很多建築師都用這些風格，但在物料應用上卻有特別之處，30年代香港已開始用上海批盪，風格是外來，但物料、手工卻很本地。」

只要抬高頭好好看一眼，會察覺這座於1975年落成的建築並不平凡：鋪上碎石的外牆增加粗糙感，下方的大塊花崗岩石營造穩重的底座，還有中間平滑水泥劃出的垂直線條，砌出巧妙平衡的外形。別看漏眼，一個柱樑的接駁位，柱突出的小三角如將樑托起，書中形容為as found美學，黎雋維以廣東話解畫，「那是英國brutalism的核心，中文可說是『就咁囉』。如牆跟天花的連接位，以前的人會用很多方法修飾遮蓋，brutalism卻是讓它『就咁』，能看到兩部分就是這樣嵌在一起」。

聖依納爵小堂 熱帶現代主義見證

在窩打老道華仁書院內的聖依納爵小堂，牆上的通花磚為香港建築並非只照抄西方現代建築作證。「在戰後遠東地區包括香港，出現熱帶現代主義。現代主義本身是很歐洲的一件事，設計方式迎合歐洲氣候，早期並沒怎麼理會通風這件事，最着緊是採光，但在香港或熱帶地方，太多陽光進室內會很熱，所以在戰後的熱帶現代主義便是建築師開始去想，如果將現代主義套用在亞熱帶地方，是否不引陽光，反而要遮光？」1959年落成啟用的聖依納爵小堂，外牆通花磚以十字形與圓形相間（圖A），通風兼透光，是陸謙受的設計。

嘉頓中心 跳脫方格窗 預備「啟航」

「香港的建築物機能很多變，可能跟城市的密度有關，如大廈好少單一用途，一座工廈也有很多不同用途，這種緊湊會令一些建築設計挑戰極限。」1958年嘉頓中心擴建時除廠房之外還加入辦公和餐廳部分，從書中作者所繪的立面圖可更明確地見到，正面立面的頂部辦公室、下方廠房，以至側面立面，縱然都是方格，設計卻非一式一樣（圖B）。正面的窗沒有「置中」，而是側向一方增添動感（圖C），書中說這讓建築看起來像正要啟航的輪船。

友邦大廈 留不住的摩登

在香港芸芸現代主義建築中挑選25幢，其中一個關鍵準則是列入一些有清拆威脅的建築，可惜在新書籌備期間，裏面所載的友邦大廈已拆卸重建。

「設計一幢建築，建築師要去想的是，究竟選擇將3條柱變成1條粗柱，還是將粗柱變成3條幼柱？這是有自由度在其中，在現代建築很常見的是，建築師不會特登加些什麼，而是在最開頭決定結構時已經思考，令結構做起來便是建築物外形本身，不是之後再修飾。」

友邦大廈就是一個好例子。建築師木下一1960年來港，在巴馬丹拿建築事務所工作期間負責的地標作品包括理工大學、怡和大廈、置地廣場等，而在友邦大廈的設計，建築的柱移到外牆，即外牆就是大廈結構，辦公樓面沒有柱。書中提及它是香港第一座採用預應力（Pre-stressed）結構的高樓，黎雋維解釋：「中間沒有柱的平地會向下墜，預應力就是興建時入面有鋼纜，將地板拉到拱起，人行在上面就會下墜變平。就好似打麻將，兩邊夾實可以一排放上去疊起，夾得不夠實就冧。想地板向上拱，便在每塊樓板即每層地板，預先放入鋼纜的拉力夾實。因為設計上內裏不想要柱，但樓板又要夠穩陣，就向橫畀個力。」

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 受訪者提供、曾曉玲

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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