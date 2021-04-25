家常便飯：純素抹茶芝士蛋糕 清新脫俗 仙氣十足

製作純素的點心，其實真的不能用植物食材直接取代，因為動物食材跟植物本身的性質截然不同，例如打發後的表現，固體和液體混合後的表現，加熱或冷藏後的表現。不需打發的點心比較容易用植物食材取代動物食材。以油脂豐富、味道溫潤及營養豐富的腰果取代鮮奶油及芝士等乳製品，打至細緻順滑的奶油狀，口感和真正的芝士蛋糕很像，只是沒有芝士的成分，也就是說沒芝士味，但要滿足饞嘴的純素朋友應該足矣。遇上葷素不忌的朋友，也藉着改變植物食材的傳統吃法，多吃一些除了蔬果以外，平時少吃的植物食材，做出全新的滋味，令生活變得驚喜。

腰果增強飽腹感

甜點的外觀、造型和味道一樣重要，腰果製的植物芝士蛋糕飽腹感很強，我比較喜歡用小蛋糕的模具，以竹子模具冷凍成型，以抹茶染出漸變綠加強竹節感，意境唯美，仙氣十足，還沒品嘗就已經覺得秀色可餐。更重要的是蛋糕是免烤的，操作相當簡單。冷藏之後直接脫模，享用時不用切開，以免一次吃過量堅果，導致飽脹難受。下午茶吃一小個，分量剛剛好，身心滿足。

【材 料】

腰果泥

•原味乾燥生腰果（不使用鹽烤）……150克

•硬豆腐……70克

•椰漿……65毫升

•楓糖漿……4大匙

•夏威夷豆堅果醬……2大匙

•鮮榨檸檬汁……1大匙

•無糖豆漿或植物奶……90毫升

漸變色

•1/3腰果泥+3小匙抹茶粉+1大匙楓糖漿

•1/3腰果泥+1小匙抹茶粉+2小匙豆漿

•1/3腰果泥（原色）

【模 具】

•6連竹子慕絲模具

外模：26×16cm

單個：直徑4.8×5cm

【做 法】

1.腰果用煮過放涼的冷水浸泡8小時，夏天要放進冰箱。

2.硬豆腐蒸10分鐘後，放在網篩裏，壓重物1小時或以上，擠出多餘的水分。

3.攪拌杯加入腰果、豆腐、椰漿、夏威夷豆堅果醬、無糖豆漿、楓糖漿、鮮榨檸檬汁及天然香草精放入攪拌機中，打成綿密奶油狀的腰果泥。

4.取1/3奶白色腰果泥放入擠花袋中，填滿模具的1/3容量。

5.餘下的腰果泥加入1小匙抹茶粉、2小匙豆漿，啟動攪拌機混合成淺綠色腰果泥。

6.取1/2淺綠色腰果泥放入擠花袋中，填滿模具的2/3容量。

7.餘下的腰果泥加入3小匙抹茶粉及1大匙楓糖漿，啟動攪拌機混合成深綠色腰果泥。

8.把所有深綠色腰果泥放入擠花袋中，填滿模具，抹平，蓋上保鮮膜，放進冷凍庫，冷藏約3小時。

9.從冷凍庫取出，脫模，室溫回溫約10至15分鐘，回軟成適合食用的硬度，即可享用。

【小 叮 嚀】

•冷凍庫保存約2周。

•食譜需要高馬力的攪拌機，把腰果打成忌廉質感的稠度，如攪拌機沒那麼有力，腰果浸泡的時間要再延長一些，打磨時小心摩擦使摩打過熱。

•建議用茶道級（濃茶）的抹茶粉，以免被配方裏的其他食材稀釋了茶香。

文、圖˙ 肥丁

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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