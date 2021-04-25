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2021年4月25日星期日
星期日生活
{調查報道達人}蔡玉玲 記錄事實背後，想承載的其實更多
雞飯與雞 記者加油
由浸一隻雞說起
周日話題：海南雞飯的流離身分
星期日現場：送給蔡玉玲的吉列豬扒
周日話題：足球帝國的逐利與民主
圖文城市：嘗試讚美這殘缺的世界
周日話題：「歐超聯」對「反逐利聯盟」
阿貓阿狗：#106 菜心夢（四）
七情上面：蜥蜴．八爪魚．安心之所
開門讀書：如果不存在希望
五音筆傳：我謙——艱難下的力量泉源
十二因緣：等待節日
水清碩見：那處絕對的寂靜就是神的國度
獨恒戲語：猶大的恐懼《Judas and the Black Messiah》
家明雜感：《晨曦將至》令和慈母物語
影片簡評
咩世界：第189期 ／中學
漫畫連載：That City那城 Vol. 43
星期日文學‧《進擊的巨人》：如果自由不是樂園，是苦行
家常便飯：純素抹茶芝士蛋糕 清新脫俗 仙氣十足
ways of seeing：細看香港摩登建築
通識導賞：疫苗氣泡，譯得差？ 慎防氣泡變泡沫
未來城市：核廢水污染魚？ 擔心的不是氚，是其他放射性物質
流水舍【故事八】：輔導員「為斷骨者貼膠布」 拾起耳筒，安撫情緒的浪
家明雜感：《晨曦將至》令和慈母物語
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【明報專訊】河瀨直美的《晨曦將至》，英文片名直譯為「真正的母親們」（True Mothers），片長140分鐘。若無算錯，這應該是她出道以來最長的影片。
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{調查報道達人}蔡玉玲 記錄事實背後，想承載的其實更多
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七情上面：蜥蜴．八爪魚．安心之所
開門讀書：如果不存在希望
五音筆傳：我謙——艱難下的力量泉源
十二因緣：等待節日
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漫畫連載：That City那城 Vol. 43
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通識導賞：疫苗氣泡，譯得差？ 慎防氣泡變泡沫
未來城市：核廢水污染魚？ 擔心的不是氚，是其他放射性物質
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