副刊

星期日生活

水清碩見：那處絕對的寂靜就是神的國度

【明報專訊】這篇文章剛好在奧斯卡頒獎禮舉行的周末出版，就讓我在結果塵埃落定之前，談一下本年度我最愛的提名電影，沒有在香港戲院上映的 《寂靜的鼓手》（Sound of Metal）。

上 / 下一篇新聞