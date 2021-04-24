鍵盤攻略 先看用途 文書重手感 打機要反應快

市面的鍵盤款式多如繁星，普通用家面對如此多樣化的鍵盤類型、品牌、型號，實在花多眼亂。連鎖電器店豐澤回覆記者查詢時提醒，購買鍵盤前要了解自己的需要，可以先問自己以下幾個問題：

˙鍵盤的主要用途是什麼，是文書工作？還是打機娛樂？

˙在固定地點使用，還是需要經常攜帶外出？

˙是否特別注重手腕或姿勢的健康問題？

˙是否重視如手感、外觀、耐用程度等？

以下將會細數不同種類鍵盤的特性及優缺點，讓大家更容易選擇適合自己所需。

類型 機械多變 薄膜輕巧 光軸耐用

電腦周邊零售店2000Fun的產品經理Cloud Leung，接觸鍵盤產品有7、8年，對各款鍵盤有以下評價：

．機械鍵盤：靈活

原理：主要部件包括軸、彈簧及銅片。按鍵時，軸體會往下擠壓，使位於底下的兩片銅片接觸而產生信號；當放開按鍵，彈簧儲存的力道便會把按鍵帶回原本高度

優點：客製化程度高，軸體可以隨意焊接更換，調節不同手感

缺點：因是機械零件，相對笨重，並難以做到防水效果，價錢比薄膜鍵盤昂貴

．薄膜鍵盤：實惠

原理：鍵盤底下有3片薄膜，由上至下分別是正極電路板、不導電塑料片及負極電路板，按鍵時，會擠壓下面3片薄膜，使正負電路板接觸、通電，觸發打字信號

優點：輕巧纖薄，售價也較便宜，不少藍牙鍵盤或筆電內置的都是薄膜鍵盤

缺點：手感單一，變化較少，且較難維修，壽命相對較短

．光軸鍵盤：觸發快

原理：新興的鍵盤，上面會有感光元件和發光元件，利用光感應的原理觸發打字信號

優點：使用光學感應，元件之間不產生摩擦碰撞，相對耐用，同時觸發反應更快

缺點：因尚算新興，款式和選擇較少，售價也較高

尺寸 100%功能齊 60%細小易攜

Cloud表示，有時候鍵盤產品名稱上會有一個百分比，如100%、75%、60%，用來顯示鍵盤的大小。100%即是全形鍵盤，有齊F鍵、上下左右的控制鍵和九宮格數字盤。有些人會覺得大鍵盤太佔空間，廠商也因此捨棄一些相對不常用的按鍵，設計出更小的鍵盤，如捨棄數字鍵的75%與TKL鍵盤，和進而捨棄方向鍵的60%鍵盤等。

材質 ABS觸感佳 PBT耐磨 POM堅固

豐澤回覆查詢時表示，市面上的鍵盤主要用塑料注模製作，一般分3種，包括ABS、PBT和POM，ABS觸感舒適但不耐磨，長期使用後會變成光滑面，產生所謂的「油光」；PBT表層有磨砂顆粒感，比ABS耐磨；POM則是最堅固的材質，耐磨、耐熱、耐用，但因製造難度較高，因此也較昂貴。部分鍵盤可在標籤查看材質。

鍵帽 不同傾斜度手感佳

市面上很多鍵盤的鍵帽都一式一樣，但一些中高階鍵盤會為每一排的鍵帽特別設計模具，讓每一排鍵帽的高度和斜度都稍稍不同，營造出上下較高而中間稍凹的結構，帶來更舒適的手感。

字符 熱昇華不易甩字

不問不知道，原來印製字符也有好幾種技藝。Cloud解釋，由於鍵盤上的字符經常被觸摸，有時候在鍵盤的塑料磨損前，字符已經磨掉一大半，因此衍生出好幾款製作方式，讓字符長久保持清晰。例如是「熱昇華」，簡單來說，是利用熱力把字符的「墨水」更好地融合到鍵帽的塑料之中。但如果造工沒有那麼好的廠商，熱昇華印刷的鍵盤可能會產生模糊的邊緣。

至於透光、RGB鍵盤，很多時會使用「塗料留白」技術，意指先用透明材質製作鍵帽，然後把字符留白，其他地方塗上不透光物料，發光底板的光線就只會穿過字符，做出字符發光的效果。

成本較高的有「二色成形」鍵盤，做法是分別用兩個模具製作字符與鍵帽，然後鑲嵌組裝完成，利用兩款塑料之間的顏色差異來顯示字符。由於用上兩款塑料拼合而非印字在表面，基本上不會有掉字問題。

功能 「靜音」不擾人

如果在辦公室或宿舍使用的話，也有不少人追求「靜音」鍵盤，務求不會騷擾別人。

外觀 復古打字機顏值高

在「顏值」當道的時代，選鍵盤都要睇樣。因此生產商在外觀上也落足心機。除了經過電腦舖時見到的RGB閃光鍵盤，不同材質和工藝的鍵盤也慢慢推出，例如幾年前一款人氣仿古鍵盤，外形像復古打字機，採用圓形鍵帽，鍵盤表面則用上古銅色金屬陪襯，格外有型格。

文：唐可怡

編輯：梁小玲

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