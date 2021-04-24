素食誤會 打爛齋鉢 認清標籤 揪出動物成分

「明膠」提煉自豬牛 橡皮糖常用

根據香港法例，預先包裝食物均須附有食物標籤，列明所含成分、敏感成分、添加劑等，讓市民購買前了解食品是否安全可靠，動物成分理應是一目了然？研究食品科學多年的英國雷丁大學食物科學碩士吳奕詩（Queenie）表示，很多預先包裝食品為了令外表更吸引，營養更充足，存放期更長，都會不同程度地加入食品添加劑，如人工色素、抗氧化劑等，當中很多成分都是從動物提煉出來。然而在產品標籤上，很多時品牌會以不同專有名詞與代號來顯示這些成分，例如食物增稠劑（gelling agent）「明膠」，單憑名字，一般消費者難以知道原來是提煉自豬牛；還有以歐盟代號來標示的添加劑，一般來說，在包裝上顯示的只是一串數字，究竟實際有什麼成分，還得依靠消費者自行查證。

白砂糖 蘋果 橙 或非純素

酒店及旅遊學院、中華廚藝學院、國際廚藝學院總教導員（食品科學）梁彩芳（Joyce）表示，目前香港並沒有法例規範生產商，必須寫明其添加物屬植物還是動物，因此消費者無法直接透過標籤上的成分表來斷定產品是否素食，只能自行向生產商查詢。而茹素20多年的香港港安醫院膳食及營養部主管黃志榮，亦表示香港的素食發展始終未如一些歐美國家，大衆了解程度以至政府規範措施都仍處於發展階段，要避免在預先包裝食品中買到含動物成分的產品，本地素食者仍需靠自己「做功課」。

綜合幾名專家意見，整理了幾個常被誤認為素食的食品，並按發現難度來排列，讓一眾素食者參考。

（發現難度以●●●●●最高）

調味料

發現難度：●○○○○

資深素食者兼營養學碩士伍雅芬（Arlene）表示，日常生活中很多以為是素食的醬料，原來亦含動物成分，如：喼汁、沙嗲醬等。以喼汁為例，主要材料除了大麥、醋、糖、鹽、羅望子，也含有鯷魚；而沙嗲醬主要成分為花生、椰子、大蒜與其他香料，但亦會加入蝦醬、蝦乾等材料來提鮮。不過這些成分都會直接寫在營養標籤上。

薯片

發現難度：●●○○○

薯片經常讓人誤認為是素食。雖然一般薯片主要以薯仔來製作，但Arlene提醒調味料中或加入動物材料，如芝士和清湯粉。好像是超市常見的BBQ味薯片，標籤上均清晰列明含清湯粉（含有雞、牛及豬）。只要查看包裝背面成分表，不難發現其成分。

糖果

發現難度：●●●○○

正如Queenie提到，很多食物添加劑都不能單憑標籤判斷是否素食產品。她說大部分產品包裝上只列明「E編號」（歐盟對其認可的食品添加物編號）或其提煉物質的名字，很難單從成分表中一眼發現不對勁，當中又以糖果類屬高危。以下為糖果中常見的動物添加劑：

˙胭脂紅 Carmine（E120）

胭脂蟲是一種昆蟲，屬介殼蟲總科，有些標籤會隱去「蟲」字，以「胭脂紅」代替。Queenie表示胭脂蟲的身體呈紅色，可提煉成紅色色素，常見於各種紅色食物，如：熊仔糖、香腸、糖衣等。雖然市面上亦有非動物來源製作的紅色色素，如：紅菜頭、草莓、紅麴等，但Queenie表示它們做不到如胭脂蟲般大紅、鮮艷的效果。

˙明膠 Gelatin（E441）

以牛和豬的皮膚、骨頭和結締組織提取的增稠劑，經常用在啫喱、布甸、棉花糖、橡皮糖上。

˙蟲膠 Shellac（E904）

又稱紫膠、洋干膠，是一種雌性紫膠蟲分泌的物質，有時候會用作糖衣或新鮮製品的塗層，有保鮮和防潮作用。

高鈣豆漿、保健食品

發現難度：●●●●○

Arlene表示標榜添加特殊營養素的產品，如：高鈣豆漿、保健食品等，這些添加營養素有可能是來自動物。鈣質或來自動物骨粉，奧米加3可能來自魚類，而部分維他命D則是從羊毛萃取的羊毛脂而來。

水果

發現難度：●●●●●

以為避開一切預先包裝食物就能保證純素？Queenie表示，不少水果如蘋果、檸檬、橙等，商家為了延長保質期兼提升賣相，會在表面噴灑一層人工蠟作保護層，而這層蠟是來自蟲膠或蜂蠟。因此嚴格來說，那些水果都不能稱為純素。

白砂糖

發現難度：●●●●●

Queenie表示，市面上的白砂糖主要來自經甘蔗提煉而成的啡色糖，再經人工脫色而成。不少廠商在脫色過程中添加骨碳作過濾，以加快脫色，所謂的骨碳就是經過碳化處理的牛骨。然而，白砂糖的包裝未必列明在加工過程中加入動物原料，對素食者來說絕對是防不勝防。

■知多啲

100%茹素難度高

本港目前並沒有為素食產品明確規管或定下清晰指引，即使包裝寫上「素」字，也未必100%不含動物成分。Joyce指出，部分工廠製作葷食與素食時會使用相同的器皿或生產線，有可能沾染動物成分。而黃志榮則建議消費者直接向店家查詢，看看食物的生產過程與使用的原料，與個人的吃素理念有否背道而馳。

Arlene建議消費者可參考英國素食協會和台灣素食的標籤。前者分為素食商標（approved vegetarian trademark）及純素食商標（approved vegan trademark），台灣亦有嚴謹的素食標籤規管，當地條例要求宣稱為素食的包裝食品，應於包裝上顯著標示「全素或純素」、「蛋素」、「奶素」、「奶蛋素」及「植物五辛素」。Queenie表示，要做到完全純素飲食並非如想像般容易，建議素食者根據自己的素食理念作為大方向，再基於現實情况一步步調節。

文：唐可怡

編輯：梁小玲

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