跨界藝術走入北角碼頭 《待渡》療癒未知恐懼

藝術行《待渡》是「賽馬會藝壇新勢力」的跨媒界項目，多年來做過多個場域特定節目。今次以碼頭為主題，請來5名藝術家共同創作，包括陶瓷藝術家尹麗娟、媒體藝術家伍韶勁、作曲家林丰、形體演出編舞黃靜婷及策劃人張慧婷。

呼應也斯詩作

題目《待渡》，是來自作家梁秉鈞（也斯）的詩作〈北角汽車渡海碼頭〉。從北角（東）渡輪碼頭中間的樓梯走到上層空間，先映入眼簾的是尹麗娟製作，以陶瓷碎片組成的風鈴裝置，裝置跟在旁的韆鞦相連，盪韆鞦時中間吊起風鈴的鐵棒會規律地搖動，像海風吹過一樣，讓陶瓷碎片碰撞，擊起清脆的鈴聲。在韆鞦之間，是由林丰設計的頌缽裝置，固定了銅碗，木棒會自動環繞銅碗轉動，發出共鳴的聲音，以配合林丰為整個場域準備的聲景（soundscape）。

上述部分佈置在碼頭的主要空間，而在碼頭的兩邊盡頭，也就是最近海和最近城市的兩個位置，分別有兩個與風景呼應的作品。近城市部分，文字投影在風景下牆壁的位置，真實的風景頓時成為帶有字幕的電影畫面；近海部分有「浮於維港的故事」，團隊訪問了來自不同背景的人，這兩年間如何經歷生命的抉擇、停滯、別離，文字張貼在窗上；旁邊長椅有兩塊寫有電話號碼的陶瓷碎片，觀眾可以打電話去聽訪問錄音剪輯，打電話的動作也呼應在碼頭等待的狀態。

碼頭化為「城市庇護所」

張慧婷在媒體專場中提到，藝術家們對北角碼頭各有獨特想法，創作他們各自的作品；記者單獨訪問時再問，作品能否互相配合？張慧婷回答他們花了不少時間聊天，作品的概念和製作都有很多人共同思考和參與，例如陶瓷風鈴由尹麗娟製作，但與韆鞦相連的概念來自伍韶勁。記者再問，裝置之間的連繫似乎不明顯，張慧婷認為他們有邏輯在背後，同時作品的概念相對碎片化（fragmentation）也未嘗不可，能給觀眾想像空間。

至於作品如何和碼頭產生關係，伍韶勁形容《待渡》是將渡輪碼頭轉化為「城市庇護所」（urban sanctuary），張慧婷也同意這說法，她借用外國對藝術與庇護的討論，創作時思考「藝術如何為人提供安全的空間」。他們參考了美國當代古典音樂作曲家La Monte Young與藝術家Marian Zazeela的裝置藝術作品Dream House，他們在房間內發放光影及音波，讓置身其中的觀眾安心在陌生人旁邊睡着。創作《待渡》的藝術家希望，碼頭藉由作品從一個中轉站轉化關於未知的恐懼與焦慮，讓觀眾在這裏安然感受情緒。整個節目風格都以溫柔、療癒為主。

寫下願望碎片 水中消融

現在讓我們回過頭來，讀1974年也斯筆下的〈北角汽車渡海碼頭〉︰「沿碎玻璃的痕迹／走一段冷陽的路來到這裏／路牌指向鏽色的空油罐／只有煙和焦膠的氣味／看不見熊熊的火／逼窄的天橋的庇蔭下／來自各方的車子在這裏待渡。」詩人由碼頭寫到輪胎廠火災事件，「待渡」除了有等待的意思，也是進退失據的狀態，藝術家們認為能呼應時代，那之後的轉化是否成功呢？

張慧婷分享，她在現場見過很多觀眾被作品牽動情緒，節目中還有一個活動，請觀眾在未燒的陶瓷碎片上寫自己的願望，再丟入透明的、發光的水柱中，陶瓷碎片會在底下融化，難以看見文字，她說見到有人在放手丟入碎片的一刻落淚，記者在水柱中隱若看見「想念」、「平安」等字。作品牽引了某些觀眾情緒，然而記者跟一些觀眾聊天，也有人認為現實生活已有太多情緒，雖然藝術作品漂亮，形式有創意，但無法帶來新的啟發。

●藝術行《待渡》

日期︰即日至4月25日

地點︰北角（東）渡輪碼頭

網址︰bit.ly/3xalMFW

註：現時節目門票預約已經全部登記完畢

文：胡筱雯

編輯：王素怡

美術：謝偉豪