沙發薯：改朝換代的聯播實驗

影視圈亦出現舊與新的正面交鋒——無綫與ViuTV的競爭其實不是真正的競爭，反正市場分眾明顯不過，年輕觀眾無可能會看無綫翻炒30年前笑話的《超級大綜藝》，上年紀的觀眾也很難欣賞ViuTV的實况娛樂節目，而對於更多90後和千禧後的後生仔女來說，YouTube才是他們的「電視台」。因此，4個YouTube頻道「試當真」、「啱Channel」、「小薯茄」和「FHProduction」（熊仔頭）星期二晚的聯播，就是好多人講的「咁大件事」。

相信是次合作，某程度上源於兩代電影人蕭若元與游學修（亦是試當真其中一個創辦者）對於「香港電影未來」的口水戰，游甚至在社交平台上豪言「改朝換代真的要開始了」，氣勢不輸姜B。筆者不算幾個頻道的忠實觀眾，只是會偶爾觀看連登仔流傳的熱門片段。但為了證明自己（仍然）是後生女，都在星期二晚的黃金時段，轉台到YouTube看4台聯播（有趣的是，同一時段港台《視點31》請來毛記偽人東方昇講香港娛樂的現在與未來）。可惜，我跟好多網民的觀後感一樣，就只有兩個字——尷尬。

或許節目形式與筆者期望有落差，原以為4個單位會在各自的頻道，同時播映大家的作品，令以往較少接觸其他頻道的觀眾，可以一次過看盡幾個單位的製作，互相推廣；甚至是4個單位以一個故事「接龍」拍攝，連用各自的風格去合拍一齣網絡電影。原來我想多了。聯播的意思，只是所有單位的演員在聯播時段柴娃娃地穿上校服，坐在課室的場景，大講製作花絮，但觀眾連短片都未看過，對作品毫無概念，實在一頭霧水。每個單位負責主持30分鐘的聯播時段，講完花絮就玩問答比賽，嘻嘻哈哈內容欠奉，連部分出鏡的演員亦只悶得索性低頭看手提電話或呆坐陪笑。作為觀眾，感覺就像看着學生們在迎新日玩破冰遊戲，嘀咕着「幾時先完」？

努力練功「做大個餅」

終於捱過半小時的無聊圍爐時段，卻發現原來各單位只會在自家頻道播片。這也無可厚非，畢竟在YouTube就是以點擊率論英雄，互相分享收視未免太過大愛。但要觀眾不斷「追台」，游走各頻道點擊，看完頻道甲的短片後，還要轉到頻道乙，再呆等20分鐘才有下一輪直播，實在漠視觀眾的觀影感受。老實說，看完第二節的聯播後，我實在想放棄。

撇開冗長沉悶的「後生仔傾吓偈」時段，純粹看4個頻道今次合作的作品，質素收貨有餘：試當真明顯很在意蕭若元對香港電影的見解，要以短片反擊明志；熊仔頭訪問幾個頻道主理人製作短片的初心，平實得來令人看得舒服；小薯茄以4台合作為藍本創作短劇，橋段貫徹「兒童台」本色但也無傷大雅；啱Channel以愛情為題材，把「隔離台」的演員塑造成充滿驚喜的情侶檔，產生驚喜的化學作用。4條短片突顯不同單位的風格，各擅勝場，值得捧場。

今次4台聯播的實驗，無論在準備、製作、節目編排等方面，實在有太多進步空間（熊仔頭說要「以影片打全世界，暫時來說實在還有點勉強），但觀眾愛之深才會責之切，各頻道認識團結和合作的重要，絕對是「做大個餅」的好開始。風起了，因循舊規則、舊制度的生態已經漸漸轉變，但年輕人既然有改朝換代之志，就要做好來日當家作主的準備，努力練功。

文：梁慧思