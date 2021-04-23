跳出樂器框框 拍、打、捽 身體奏出敲擊樂

她以身體出發，聲音動作成了表演的一部分。

回歸基本，卻是破格的演出。

如果你感到好奇，1小時的示範講座，將讓你對現代音樂，對跨媒介藝術有更多的認識。

每次聽到Karen Yu這個名字，都是這樣介紹她：「她很有趣，用自己的身體做樂器。」頭一次是龔志成，最近是陳慶恩。看過余林橞（Karen）跟別人合作的演出，也在網上看到她個人的敲擊樂演出，至於傳說中的身體做樂器，即將有機會見識。香港大學繆思樂季（HKU MUSE）主辦的「薄暮樂敘」示範講座系列，每場由香港大學音樂系教授陳慶恩主持，與本地年輕樂手邊說邊奏，示範並解說作品。陳慶恩本身是作曲家，與本地音樂界合作緊密，認識不少年輕樂手，特別專注於現代音樂，Karen也就是近年頗活躍的一個。「原本陳教授提議我玩Xenakis（法籍希臘作曲家）的作品，因為想示範記譜圖案，即不是傳統五線譜的作品。不過我卻提議Vinko Globokar（斯洛文尼亞裔法國作曲家）的?Corporel，想不到陳教授一口答應。」看看Karen的簡介，除了是敲擊樂手，也是表演藝術家及跨學科藝術研究者。對於只跟着樂譜一板一眼地演奏早已失掉興趣，「香港有很多出色的敲擊樂手，不用找我」。

赤裸上身赤足演繹

那麼，Karen感興趣的會是什麼？「其實Xenakis的作品難度極高，完全是挑戰人體極限，節奏超快，基本上是無可能的速度，就是要看演奏者如何駕馭。他是重要的作曲家，每個敲擊樂手也必然會學習。不過我一直想做的是music theatre、instrumental theatre的演出，而我本身偏向用很少，甚至沒有樂器的演出，所以便提議Vinko Globokar的?Corporel。很多敲擊樂手會打Xenakis的作品，但不是人人會玩Globokar作品，因為他要求的不是貼近學院教的東西。?Corporel要拍打身體，要說話，男的要赤裸上身，女的穿背心，要赤腳，演奏者需要暴露很多身體，比起平日拿着兩支鼓棍走天下，這個作品需要付出更多的東西。」

每個動作連繫觀眾

這將會是Karen首次在香港演?Corporel，大概5、6年前在Vinko Globokar面前表演過一次，「當時他說我太年輕，建議我多一點人生經驗後再回來玩這個作品」。陳教授的邀約，成了一個契機，Karen認為時機到了。「今天的我更熟悉自己的身體，哪一塊骨較大，哪一塊骨節較響亮，如何表達得更好，如何做到屬於自己的演繹，如何令作品更代表自己。」翻查資料，?Corporel寫於1985年，意思大概是「與身體有關」，敲擊樂手以自己的身體作為樂器，拍、打、捽身體不同部分，坐着、站着、躺着。當我們會形容出色的演奏是「人琴合一」，?Corporel其實是更進一步，演奏者既是樂器又是媒介，是主體亦是客體。Karen更特別指出樂譜上有寫到要求是「shirtless man」。「其實有不少女樂手玩這作品，也有跟足樂譜赤裸上身演繹。女性身體是另一種聲音，跟男性不同，即使頭髮長短的聲音也不一樣。另外，時間也是相對，雖然樂譜上列明每1厘米是1秒，但其實是相對，每個人也不同，演出者身旁沒有拍子機，所以演繹空間很大，每一段如何連接，如何站起來，如何躺下，要快時又如何加快，全都取決於不同的表演者。當中所有動作都是日常生活會做的，例如抓頭、拍打自己，而每個人身體的聲音也不同，所以人作為樂器每個都不同，大家聽到的不是?Corporel這首歌，而是身體作為樂器。」

在YouTube上也找到不同樂手演繹?Corporel，Karen提到一個最深刻的表演者跟觀眾非常貼近，「表演者就在我面前，近距離看到眼神，感覺到每個動作跟我的連繫，非常強烈的一次體驗。其實在不同空間感覺也會很不同，我曾在家裏自己的牀、在400呎的工作室練習，早前也專程到Grand Hall測試聲效，始終這是一個音樂作品，而不是劇場，所以聲音這個元素很決定性，在Grand Hall這個場地，每個動作都要很準確，因為空間大，聲音和動作都要很明顯，再次證明現場演出就是這麼重要」。

放下鼓棍 思考帶什麼給觀眾

Karen自小學一年級開始學敲擊樂，因為媽媽說只用買兩支鼓棍夠便宜。長大後決定走音樂之路，在加拿大蒙特利爾麥基爾大學修畢音樂學士和碩士課程後，卻慢慢放下鼓棍。Karen笑言因為太懶，不想搬樂器，「如果玩Xenakis的作品，至少要搬10個鼓」。當然放下鼓棍並不表示放棄音樂和藝術。「不太喜歡拿着鼓四圍走，因為每個人都可以，人最特別的地方是作為一個人，而不是帶了什麼靚鼓，什麼靚棍，這些都是外在的東西。我對硬件不感興趣，關心的是內在，我能帶什麼給這個演出，帶到什麼給觀眾，這才是最重要。敲擊是媒介，對我來說永遠是一個工具，去接觸不同的藝術家，而不是如何打得最好聽，好聽的聲音不是我的終點。」

Karen剛成為「現在音樂」的Chief Curator，「我問Samson（藝術總監楊嘉輝）『現在音樂』最想做什麼， 他說就是要『撈』一些不小心行錯路的人，那些人不小心『fall into the gap』，差錯腳不做老本行，但反而跟不同人合作。很明顯我就是錯極了，完全不能回頭」。

跨媒介藝術「咩都唔係」

Karen的「差錯腳」不在於她用不用鼓棍，不能回頭也只是沒興趣再做一般傳統的演奏，「感興趣的是個人與作曲家和作品的連繫，像我與Globokar的連結，就是他說我可以遲些做，那今日我便再拿出來做，感受一下經過一段時間後，自己有何改變。我也喜歡一起創作，很珍惜跟不同藝術家的合作關係，大家如何為作品增添意義」。

?Corporel在音樂廳演出，但沒有樂器，有聲音也有動作，其實是屬於哪一類型的作品，抑或「咩都唔係」？Karen直言就是「咩都唔係」才最有趣。「通常去參加一場演奏會，看宣傳單張你便會知道會演奏哪些作品，然後你看到認識的曲目便去看。所以他們總會帶着一定的期望入場，因而會影響接受程度。假若抱着『咩都唔係』的心態，或者會接受多一點，會看到之前看不到的東西。而跨媒介藝術最有趣就是『咩都唔係』，不用預先告訴你這是什麼，只要你帶着一個好奇心，去欣賞去感受已經足夠，而最終跨媒介藝術這個詞，只是一個很大的樹蔭去支持『咩都唔係』的人。」

●「薄暮樂敘」示範講座：葛洛波卡的敲擊樂

日期：4月30日

時間：晚上6:30至7:30

地點：香港大學李兆基會議中心大會堂

費用：$20（行政費）

票務查詢：art-mate.net

文：林喜兒

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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