百年秘方油雞 飄送藥材味

頭抽、蔗糖、20種藥材熬煮豉油汁

洪家樂稱一般浸雞的湯或汁稱為「油雞水」，每款油雞水的材料都不同，以豉油雞為例，由頭抽豉油、蔗糖及20種藥材熬煮而成，帶淡淡藥材味。他們一般將約2斤半重的冰鮮雞處理好，把油雞水預熱至80至90℃，將雞放進油雞水浸於其中，使外內均勻地沾滿醬汁後取出。重複以上動作至少3次，使內外平均受熱，肉質才會嫩滑。然後將油雞水加熱至90℃，再放入雞，熄火，蓋鍋蓋，浸約40分鐘後起雞，再灑上玫瑰露增添香味，隨即風乾數分鐘，最後掃上麥芽糖便完成。雞身整體富光澤，肉嫩滑，並帶酒香、甘香和藥材香，餘韻帶豉油香。雖然製作費時，可幸價錢親民，一隻原味頭抽豉油雞賣約100多元，套餐更抵食，有齊例湯、油菜、白飯、1人分量的雞肉、前菜和葱油，一客只賣40多元，實在是糧尾「恩物」。

■雞味濃

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