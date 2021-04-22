清新脫俗 重回生活本質

當中包括首季引入的全新品牌，如工藝精緻的印度品牌11.11/eleven eleven（左圖），重點採用可持續生產的棉和真絲，並以植物染料（樹皮、樹葉和花瓣）的傳統木板印刷，塑造自然的獨有效果。另一個由英國藝術家及設計師Faye Toogood成立的品牌Toogood（中圖），設計回歸時裝本質，以穿衣者——「人」為出發點，每一件單品都有獨特的名字，同時兼備藝術氣息和舒適質感。法國品牌Manuelle Guibal（右圖）設計沉穩而優雅且用料講究，出品均由法國熟練的工匠人手製作，刻意經過不同處理，為衣服營造一種時間洗滌帶來的韻味。3個品牌各有特色，卻同具脫俗氣質的共通點，能配合不隨波逐流兼具自信的女性所需。

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文：溫兆明