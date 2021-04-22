分析本地消費者心態 疫下時尚銷售策略

Swank轉眼已成立超過半世紀，與香港一同經歷過高低起伏，多年來曾為香港引進過不少一線時尚品牌，例如Givenchy、Yves Saint Laurent、Valentino、Ermenegildo Zegna和Christian Lacroix等，間接亦提升了香港人的時尚品味。Swank近年的發展趨向年輕化，與年輕時尚消費群接軌。在疫情肆虐一年多後，時尚零售業好像有種百廢待興的感覺，Swank此刻亦似要為自己注入動力並收復失地，因此特別為荷蘭品牌Viktor＆Rolf設立期間限定店。

Viktor＆Rolf出道以來一直以抽象前衛的風格而大受注目，卻於2015年放棄ready-to-wear而專注於高訂和婚紗系列。今次的期間限定店首次於香港展出Viktor＆Rolf 9件來自2017至2020年春夏系列的高級訂製服，且難得引進靈感源自高訂的2021年春夏Tulle系列。明報life&style藉此訪問Swank的高級商品銷售經理Zunny Lam，談談本地時尚零售業及Swank的最新動向。

問：明報life&style 答：Zunny Lam

顧客尋找與自己價值觀相符的品牌

問：經歷60多年在香港時尚零售業的發展和變化，怎樣分析本地的時尚消費者心態？

答：在過去10年，快時尚在世界廣為接受並流行，但是我們看到顧客的購買行為在過去幾年有所轉變。全球化令顧客變得更開放，因為更容易接收資訊亦令顧客變得更老練，渴望新奇和獨特，並尋找與自己價值觀相符的品牌，而不會僅僅因衣飾好看而購買。顧客亦同時考慮品牌的生產過程、面料和價格，以及其對社會價值和可持續的取態。他們想更了解設計師或品牌背後的故事，並願意為可持續或獨特且質量好的產品付出更多。這正是Swank自成立以來一直在做的事情，我們精心挑選品牌並致力為顧客提供最優質的服裝。現在我們更加關注可持續發展，並確保顧客「花得其所」。

問：怎去應付近年異常普及的網購趨勢？未來預計會有什麼挑戰？又會怎樣應對？

答：我們看到網購的興起，因此將會於2021年第2、3季度啟動電子商務，向顧客提供更方便的購物選擇。不過，實體店依然非常重要，我們相信人們在購物時仍希望有人與人之間的互動。Swank一向以出色的顧客服務聞名，我們為此亦感到自豪。除此之外，我們將與不同品牌合作，期望不時給顧客帶來驚喜。我們的旗艦店就有一個指定的空間用於展覽或期間限定店。例如最近Viktor＆Rolf的期間限定店就得到非常積極的迴響。我們公司的創立志向和座右銘為：「An Eye For Beauty, A Passion For Perfection」，因此我認為優質的產品系列和無縫的購物體驗將永遠是成功的關鍵。

問：提及Viktor & Rolf的期間限定店，其中的高訂系列令時裝編輯及時尚愛好者雀躍萬分，當初怎會有這個構想？過程有什麼困難？

答：我自己也是Viktor & Rolf的粉絲，我想為店舖及顧客帶來一些快樂和幸福，畢竟我們都飽受了疫情的困擾。過程中最為挑戰的部分，是我們要非常小心去處理那9套高級訂製服，它們都是珍貴的無價之寶，而且它們的尺寸較小，要花一些時間找來適合的模特兒模型。

大品牌已不是唯一選擇

問：品牌Pierre-Louis Mascia的設計以繽紛兼繁複的印花為主要元素，聽說其銷售理想，這能否反映本港時尚零售業的趨勢，或者是你們的顧客喜好？

答：是的，我相信multi-print或print on print的風格將愈來愈受歡迎，這趨勢也不限於香港。我們還可以看到，香港顧客現在對小型和niche的品牌持更開放態度，大品牌已不是他們唯一的選擇。

問：Atelierseptem和Tata Christiane均為小衆品牌，而且都涉及小量生產的獨特做工及特別訂製，當初何以會引進這類品牌？

答：我們留意到顧客一直在尋找具理念、限量和手工藝的衣飾。我們希望向顧客介紹不同的美學價值和工藝：時尚不止是一件衣服，它們也可以是一件藝術品。

問：有沒有打算把本地時裝設計師引進到Swank？

答：我們有一些本地設計師，例如Hidy Ng和Percy Lau。當然，我們總是歡迎那些新進的本地設計師加入Swank，因為我們也是香港品牌，並在港扎根已有60年以上。

問：怎樣看後疫症年代的時尚零售業？有沒有什麼部署？

答：在疫情期間，我們看到顧客的需求有所變化，例如，正裝的需求減少了，傾向更柔和的剪裁，要求易於混合搭配的衣飾。面料和材質亦很重要，因為顧客希望輕鬆的外觀配合舒適的穿著感，以便在家工作時可以穿著。引人注目和大膽配飾和鞋子等，則能讓大家容易在社交媒體中脫穎而出。配合顧容的需求和與時並進，是我們貫徹始終的策略，相信這會令我們在後疫症年代的時尚零售業帶來反彈。

查詢：Swank 2868 6990（中環中建大廈）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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