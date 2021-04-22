福建紅菇麵 配手冲咖啡添文青味

麵清爽鮮甜 咖啡富花香提味

店長Billy是福建人，極力推介招牌野生紅菇海鮮麵，以紅菇、沙蜆、蝦、五花肉、鮮製生麵等材料放進熬了6小時的老雞豬骨湯同煮而成。紅菇偏紅色，在福建人眼中象徵喜慶、幸福，紅菇入饌的菜式常見於福建親友喜宴或節日餐桌上。紅菇麵味道清爽，餘味鮮甜，若要提味，可加點附送的辣媽醬，酸酸辣辣更冶味；或是搭配手冲咖啡，首選淺焙咖啡豆，花香果香突出，咖啡味沒深焙般濃，咖啡師推介Roastwork品牌的埃塞俄比亞Heirloom咖啡豆，富花香和蜜糖香，同時不會蓋過紅菇麵的味道，整體味道層次有所提升。

這裏的咖啡只有單品咖啡，可選手冲或冷萃冲泡方法，質素不俗。現時提供4款或以上的咖啡豆，招牌咖啡豆有2款來自Roastwork，分別是埃塞俄比亞Heirloom淺焙咖啡豆，富花香和蜜糖香，以及肯尼亞Ruiri極淺焙咖啡豆，檸檬、麥芽和紅茶風味突出。另有2款以上的限定咖啡豆，隔1至2個月轉換一次，特別推介來自雲南普洱的Typica中焙咖啡豆，經白蘭地酒桶蜜處理，散發白蘭地酒香，啡味富小麥香，餘味帶楓糖漿味，層次豐富。4口不光重視食物和咖啡質素，更注入藝術元素，正門的一角設有popup-mini展覽，不定期展出香港新晉藝術家的作品，支持本土藝術發展。

■4口

地址：中環港景街1號國際金融中心商場2樓2012舖

查詢：2881 5118

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