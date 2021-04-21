Quicknote：歎下午茶 味蕾感受Leica傳奇

品牌標誌製成特色甜點

糕餅行政總廚Jean-Marc Gaucher以Leica獨有的品牌文化為創作靈感，設計出驚喜和型格的甜點，包括以品牌標誌的相機系列命名的M熱情果香味朱古力蛋糕、附上小紅點的紅莓泡芙、富有德國傳統風味的黑森林蛋糕，以及採用上乘宇治抹茶和十勝紅豆炮製的抹茶紅豆撻。鹹點部分則有蟹肉餡餅、燒牛肉卷、清甜不膩的鵝肝配無花果醬和三文魚三文治。下午茶不能或缺的當然還有新鮮焗製的鬆軟英式鬆餅及提子鬆餅，配以傳統的德文郡厚忌廉、士多啤梨及玫瑰花醬。

下午茶定價為$688兩位，或以$888兩位將飲品升級至Taittinger香檳。網上預訂可享八折優惠。享用「徠卡傳奇」下午茶的客人另可以優惠價每位$300參與Leica攝影課程，課程於酒店舉行，每星期開設一班，每班只限8位，先到先得。

●查詢：2132 7898

整理：張曉冬