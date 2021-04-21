威士忌桶熟成魔法 咖啡茶葉醬汁添陳年香

在少則近月、多則數年的儲存過程當中，酒桶一直吸收着帶濃郁香味的空氣，即使成品不一定有酒精在內，但長年累月的交流始終會讓味道互相影響，這過程最終就令木桶的味道慢慢滲入存放在內的食物和飲品，這也是酒桶熟成的迷人之處。

桶香相乘 添上獨有風味

同樣需要木桶熟成，包括白蘭地、朗姆酒、龍舌蘭酒等的棕色烈酒，甚至不太需要陳年的氈酒、梅酒、葡萄酒，其實都曾推出過威士忌桶製的作品，也有部分是和知名酒廠的合作，像獨立裝瓶品牌Gordon & MacPhail就曾和Calvados的Chateau du Breuil交換木桶，改變熟成方法，但這類過桶當中我覺得較為有趣還是一些用到Islay產區木桶的款式，為其他烈酒添上一絲泥煤威士忌獨有的煙熏味。除此以外，跟雞尾酒有關的熟成也有不少，例如以威士忌木桶陳年的bitters，以木桶增添風味的syrup和其他liqueur，甚至還有直接放進迷你木桶再熟成的cocktail，這些「另類熟成」在威士忌飲家以外的市場也慢慢開始流行起來。

但說到用威士忌桶最多的，卻不得不說近年大為流行的手工啤。蘇格蘭在這些年其實也建立起不少迷你啤酒廠，我就看過不少以威士忌木桶為主題，按產區分出數個不同口味的木桶陳年啤酒，主要還是島區作品的表現較為突出。英國的BrewDog可能有不少朋友曾經在香港市場見過，但原來他們有一個小批次系列Paradox，每次也會標明使用哪一家蘇格蘭酒廠的木桶，相對來說也是話題十足。比利時的De Struise Brouwers酒廠，向來以極濃郁的Imperial Stout聞名，而他們的Black Damnation系列，就有不少用到蘇格蘭酒廠以至其他烈酒的木桶陳年，我就曾經在同一次試酒會喝過6款作品，並配上用來熟成那幾款作品的威士忌，比較之下效果也是意外地有趣。

奢華版朱古力帶煙熏味

事實上，除了酒，還有不少其他東西可以放進木桶作額外熟成，像是咖啡豆、可可豆、茶葉或是煙草葉也可以是其中的選擇。

咖啡豆可能是較多沒有喝酒的朋友會留意的一個類別。精品咖啡店近年在本地愈來愈流行，除了點一杯拉花漂亮的作品來打卡，也多了朋友會嘗試點一杯手冲咖啡，甚至當中還有不少人在家自學手冲。相對其他的處理方法，我認為威士忌木桶熟成的咖啡豆雖然完全不含酒精，但會有着更明顯的甜味，很多時候會近似焦糖、木桶或是烤烘的感覺。朱古力也是一個十分相似的類別，近年有不少精品款式開始強調單一產區或是特殊處理，就連香港人熟知的KitKat，在去年底也推出了一款帶煙熏味的單支奢華版chocolate bar。

說到茶葉的話，不單很多英國品牌能找得到Whisky Barrel Aged的口味，連Tomatin酒廠也在數年前和當地茶葉品牌eteaket合作推出了自己的木桶熟成茶葉。港人較多留意的日本，其實也有秩父蒸餾廠木桶陳年的茶葉，不知道兩者相乘會不會引發出更多的東方禪味？

木桶製家具、太陽眼鏡

市面上其實還有很多日常生活用品，也有木桶陳年的變奏版，你能想像BBQ醬汁、Tabasco辣椒醬汁和蜂蜜等也有威士忌桶陳年的特別版嗎？甚至連水楢木桶熟成的日本豉油也可以找得到，而可以直接放進口的食物，像芝士跟火腿也有類似的另類作品。如果再算上不用木桶但加入威士忌熟成的例子，還有果乾、乾式熟成牛扒等例子，真的只有我們想不到，而沒有業界做不到的熟成。

木桶除了可用來熟成其他東西，也有不少酒廠以舊木桶改造製作不同產品，像Glenmorangie推出的太陽眼鏡，Bushmills的耳機或是Suntory集團的木桶製家具，都是曾引起較大迴響的例子。大家在喝酒的同時，不妨花點心機找一找這些周邊故事——原來有時候威士忌也不單只用來喝的。

●Tony Leung - fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：王素怡

美術：謝偉豪

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