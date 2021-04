百搭恤衫 襯出不平凡

一般來說,正式(formal)恤衫,均為長袖、備有袖口及鈕扣的款式,合身的尺碼亦是其關鍵所在,本地著名時裝造型師SK Tang指出,「想知道一件恤衫是否合身的話,可以留意以下3點。當扣上衣領最頂的鈕扣時,如衣領內還剛好放得下兩隻手指,便代表衣領的尺寸合身。袖子的長度不應太長或太短,長度應該落在手腕位置。而當坐下時,可以看看胸口和肚腩位置是否平順,沒有『露肉』的話,便代表恤衫合身」。

至於悠閒穿著的短袖恤衫,則較不受規則所限,「現時男裝流行oversized的剪裁,對大多數男士來說,短袖恤衫相對容易駕馭,亦特別適合手臂粗的男士」。不過,他補充:「在挑選短袖恤衫時,必須留意會否過大或過於緊身。緊身的短袖恤衫感覺相對過時。」

穿淺色恤衫宜打底

在顏色方面,懂得為自己選擇「對的色系」,才能令造型顯得更醒神奪目。SK教路:「雖然絕大部分香港男生都適合穿黑、白、灰、軍藍、卡其、啡色等淨色系恤衫,不過在挑選恤衫色系時,可以依照一個基本原則,就是盡量選擇可以對比到自己膚色的顏色,舉例說,如喜歡曬太陽、膚色較深的話,應該避免穿綠色、啡色的款式;而皮膚較白皙的話,則應該避免穿黃色的設計。」他亦提醒大家在穿淺色恤衫時,應做好打底工夫,「由於多數男士較大汗,最好在淺色恤衫內多穿一件較為貼身的under shirt,可避免汗水、止汗劑沾污恤衫。另外這亦與男士身體構造有關,部分男士本身較多體毛,或容易『凸點』,多加一件under shirt襯底,便可避免這些尷尬情况」。

在「汗流浹背」的炎夏,穿什麼面料的恤衫較合適?SK建議:「可以穿著棉質或麻質恤衫,尤其麻質較輕身透氣,夏天穿起更舒服。」

當外套穿著 可選挺身布料

夏天,難免經常出入冷氣房間,若想把恤衫當成外套穿的話,可以怎樣入手?他認為首先要視乎恤衫的類形是否合適:「一些比較formal的恤衫,本身剪裁窄身,布料亦較為軟身,若當成外套穿著,並不好看。建議可選擇布料較挺身,oversized的剪裁款式,但不應選擇太長的設計,boxy剪裁的恤衫,便最適合當外套穿著。」若把袖子摺起的話,應摺到手臂哪個位置?「我慣常將袖口摺3下,落在手肘對下的位置;至於身形較瘦削的男士,則可以多摺半下,令袖子更貼合手臂。」

近年男裝界興起長身剪裁的恤衫(shirt dress),看起來飄逸又簡樸,但並非人人都適合。SK表示:「如果較『細粒』的男士,應避免穿著長身剪裁恤衫,若真的要穿的話,下身亦不應配搭太slim cut的服飾,否則比例會顯得奇怪。」但他強調,穿衣始終是自我表達的方式,大家可參考他提供的意見,也可以探索不同的配搭方法,為恤衫造型加添個人風格。

■Profile

SK Tang(Instagram @sktang__)

本地著名時裝造型師,曾與連卡佛及K11 MUSEA等品牌合作。

