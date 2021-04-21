Watch News：網店搶先賣Watches & Wonders新表

4月開始，MR PORTER線上雜誌The Journal和NET-A-PORTER線上雜誌PORTER以及兩個品牌的Instagram帳戶內，均會上載Watches & Wonders最新腕表和行業動向的深入評論，由NET-A-PORTER高級珠寶及鐘表編輯Charlie Boyd和MR PORTER高級鐘表編輯Chris Hall主持線上專題討論，並邀請鐘表業具影響力的人物參與其中。在網站內的「First-To-Market」部分，MR PORTER將率先向顧客發售11家參與品牌各1隻新表：包括早前已在網站發售的Baume & Mercier、Cartier、IWC、Jaeger-LeCoultre、Montblanc、Panerai、Piaget、Roger Dubuis及Vacheron Constantin，以及首次在平台亮相的Hermès及H. Moser & Cie。

●查詢：www.mrporter.com、www.net-a-porter.com

[Watchout]