人氣經典腕表新驚喜 金屬隕石下凡 點亮獨特表盤

的而且確，機芯技術再厲害都好，腕表外形才最影響大家對它的第一印象。Rolex在Daytona和Datejust兩大系列中，便以出其不意的表盤示人。其中3款Oyster Perpetual Cosmograph Daytona新表，均配備金屬隕石表盤，黑色計時副表盤則分別設於3、6、9時位置。

Daytona金屬隕石加工難度高

Daytona自1963年誕生而來一直是品牌粉絲追捧的系列，新表取材金屬隕石，源自數百萬年前爆炸的小行星，來自於太陽系遙遠的地方。這種主要由鐵和鎳組成的天然外星物質碎片，在宇宙航行中，每百萬年冷卻若干攝氏度，從而產生在地球上無法形成的獨特結晶體。這些裝飾於新款Cosmograph Daytona表盤的金屬隕石的加工難度高，但當成功將它們切成薄片並作化學處理，就可以看出其內部被稱為維德曼交角花紋的美麗交織結構。

3款腕表中的18K白色黃金款配備一體成型黑色陶質Cerachrom測速計外圈及Oysterflex表帶。一體成型的陶質外圈及陶質字圈由特殊化學物質製造，極難腐蝕。這些材質不僅防刮損，更不受環境影響。腕表搭載4130型機芯，並獲品牌頂級天文台精密時計認證，平均誤差為每日正負兩秒以內，比瑞士官方天文台認證精密時計（COSC）的標準更嚴格，確保腕表的精準度。腕表配搭的Oysterflex表帶由Rolex自行研發且擁有專利，結合金屬表帶的堅固可靠和橡膠表帶的靈活、舒適。內部是柔性鈦鎳合金片，以高性能黑色橡膠注塑包覆，各種環境狀况下均不易受影響。表帶背面設有軟墊，亦安裝了品牌研發的易調鏈節，可輕易延長表帶約5毫米，更方便佩戴。

綠色棕櫚葉圖案Datejust搶鏡

今年大玩表盤設計的還有Oyster Perpetual Datejust 36腕表，分別有3枚棕櫚葉圖案表盤及1枚坑紋圖案表盤的款式。棕櫚葉圖案讓人聯想到茂密的熱帶雨林，坑紋圖案則常見於勞力士腕表外圈，是品牌標誌風格之一。3款棕櫚葉款式分別為蠔式鋼款配蠔式表帶和橄欖綠色棕櫚葉圖案表盤、黃金鋼款（鋼與18K黃金的組合）配搭蠔式表帶與金色棕櫚葉表盤、玫瑰金鋼款（鋼與18K玫瑰金的組合）配紀念型表帶與銀色棕櫚葉表盤。金色坑紋表盤一款則為黃金鋼搭配紀念型表帶。

Datejust在1945年面世時是世界上首款在3時位置設有日曆窗的自動上鏈防水天文台認證腕表。新款配備3235型自動上鏈機芯，取得多項專利。其中Chronergy擒縱系統以鎳磷製成，不受磁場干擾。機芯配備專利藍色Parachrom游絲，由獨特順磁性合金製成，其抗震力比傳統游絲高出10倍，而游絲亦配備了品牌的獨特末圈設計，確保在任何位置仍可保持規律運作。擺輪游絲組件同時配置專利高性能Paraflex緩震裝置，提高機芯抗震力。不同款式Datejust配搭不同表帶，其中3格鏈節的蠔式表帶是品牌1930年代末期推出的設計，而5格鏈節紀念型表帶則是1945年為Oyster Perpetual Datejust專門設計的表帶。

Explorer與Explorer II 同場較勁

但Rolex又怎會只重視表盤設計？今年品牌罕有地同時推出新款Explorer和Explorer II，兩枚腕表分別採用黑色和白色表盤，換上功能更強勁的新機芯。新款Oyster Perpetual Explorer腕表直徑為36毫米，與1953年曾登上珠穆朗瑪峰的初代腕表尺寸一樣。黃金鋼配搭黑色漆面表盤，表盤上有經典的「369」小時數字標記。指針及小時標記上塗有Chromalight夜光物料，黑暗中散發持久藍色光芒。新款Explorer配備去年才推出的3230型機芯，跟3235機芯一樣獲多項專利（主要分別是3230不設日期功能），動力儲備增至約70小時。

Oyster Perpetual Explorer II腕表則配搭白色漆面表盤、以PVD鍍膜技術鍍上黑色小時標記及黑色漆面時、分、秒指針，其啞面尤為顯眼。富有特色的橙色24小時針與刻度外圈則是Explorer II在2011年開始已採用的表盤特色。24小時標記、橙色小時指針及刻度外圈，讓佩戴者可清楚區別晝夜。3285型機芯在2018年推出，今年首次搭載在Explorer II系列中。機芯獲多項專利，全面提升腕表功能，而跟今年所有新表一樣，通過品牌實驗室的頂級天文台精密時計測試，附全球5年保用證明。

●查詢：2249 8888

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[Watchout]