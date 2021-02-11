辣媽CEO：電子奶嘴點樣戒

是什麼時候開始，玩手機玩電子遊戲是孩子們與生俱來的本能？電子奶嘴這個壞習慣，是如何養成的？孩子倚賴沉迷電子奶嘴，由誰一手造成的？

3歲前不應玩手機

說穿了不是沉迷電子奶嘴的問題，是家庭及教育出的問題。已經有專家研究報告指出，不該讓年幼孩子接觸電子電腦產品，不止對腦部發育有影響咁簡單。根據美國醫學會雜誌JAMA Pediatrics的研究指出，幼兒接觸電腦電子產品過多，令腦部的刺激太少，影響大腦的白質完整性（white matter integrity），代表腦部各區的神經信息傳遞功能較差，簡單來說即溝通能力受阻，他們在讀寫能力和認知能力的表現亦會較差。

家長問我如何處理這個問題，根據世衛建議，兒童觀看電子屏幕時間每天最多1小時（包括看電視、玩電子遊戲），愈少愈好，甚至有專家認為孩童在3歲前根本不要用電子產品；如果是負責任的家長，如果是關注關心孩子健康成長的父母，這個問題根本不會存在。莫講3、4歲，更有專家指6歲前，都要在父母陪伴下才可使用電子產品，時間要控制在20至30分鐘之內。

父母一時一樣 約法三章無效

但我眼見過很多父母帶幼兒出街，為了安撫沒有耐性、好奇心強但又坐不定的幼兒，父母都會以電子奶嘴來做殺手鐧。久而久之，漸漸養成孩子沉迷依賴，無奶嘴就發脾氣。無心機讀書做功課的時候，父母就大發雷霆，明明自己一手造成，除了怪自己，還怪得了誰？講到底，最無辜的是子女，孩子才是真正的受害人！

俗語有話三歲定八十，尤其是新世代的小朋友不知幾精靈聰明，約法三章必須要執法嚴明，說到做到。發生這些問題，最大原因是父母講一套做一套，又或者一時一樣，所謂的約法三章根本得個講字，父母無原則立了壞榜樣。父母的行為是子女的榜樣，子女的行為是父母的鏡子，子女看見父母這個做法，他們又怎會認真對待父母的承諾呢？

還是那一句，沒有教不好的孩子，只有不會教的父母！責罵孩子之前，請各位父母為決定生育的決定負責任，好好反省自省，先問自己責吧！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第342期]