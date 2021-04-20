家庭有教：形、音、義 幫助孩子學中文

「形」：孩子可以拆字重組，將結構較為複雜的中文字，分拆成兩個或以上、結構較簡單的中文字（部件）。例如，「朋=月+月」、「咖=口+力+口」、「蝴=虫+古+月」、「聽=耳+王+十+四+一+心」等。孩子在學習時，可以通過「部件口訣」來記住結構較為複雜的字（如：「月巴」、「虫古月」、「耳王十四一心」等），又可以在腦海中建構一幅有趣搞笑的圖畫（如：將「朋」字想像成兩個彎月做好朋友、將「咖」字想像成一個大力士一手攬住一大包咖啡豆等、將「點」字想像成一個人用黑色石子去占卜等﹚。

拆開難字 變有趣圖畫

「音」：因為有部分中文字是「形聲字」，孩子可以通過字的「聲旁」去記住讀音相同或相似的字（如：「張、帳、漲」；「聆、領、玲」等﹚。孩子更可以將讀音相同或相似的字編成有意思的詞語（如：「長度、帳目、一張紙、水漲船高」、「命令、聆聽、領導、玲瓏、伶俐」等）。不過孩子又要留心，有些字雖然讀音一樣，但寫法就大不相同（如：「張、將、章」、「聆、寧、零」）。通過讀音去組合中文字，讓孩子可以同時運用視覺和聽覺學習語文。

「義」：此外，孩子更可以通過「形聲字」的「形旁」去推測中文字的意思。例如：「晴」的「日」字旁表示與太陽、日照有關，「睛」的「目」字旁表示與眼睛、視覺有關，「情」的豎心邊表示與內心、心情有關。孩子亦可以用類似的方法去推測中文詞語的意思，例如：「主人房」是主人住的房、「客房」是客人住的房；「海運」表示海路運輸、「空運」表示航空運輸、「陸運」表示陸路運輸等。

家長可以幫助孩子，多留意中文字在「形、音、義」上的特性，為中文學習打造穩健的基礎。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第342期]