同理心學堂：少年人離家出走，怎麼辦？

筆者從事家庭輔導工作多年，深深體會「家家有本難念的經」。家人之間的互動關係相當微妙，有如牆角上的蜘蛛網，縱橫交錯，不知何處為起點，何處是終結。

充當臨時家人 分享拓展心靈空間

少年人離家出走後不想見父母，其實是可以理解的。但由於他們離家後沒有家長照顧，流連在外，如果你是教師或助人者，請先確認當事人的自身安危，有需要時甚至要考慮報警求助。若他/她容許你陪伴在側，你不妨充當他/她的「臨時家人」吧！一個人在徬徨無助之際，有一個能夠信任的人在身邊，實在好比荒漠甘泉。可以的話，不妨細心聆聽他/她的故事，讓他/她分享喜、怒、哀、懼、愛、惡、欲，抒發感受。有時人的情感十分複雜，這七情並非如醬油碟的間隔，能夠分開得清清楚楚呢！

除了嘗試明白當事人的感受外，若情况許可，可嘗試分享你自己的往事。畢竟「一人一故事」，各人都有自己的故事，不需要比較，沒有對、沒有錯，但內裏總有高低起伏，雖不盡相同，但或可找到「同是天涯淪落人」的共鳴感，讓落泊的他/她感受到You Are Not Alone，自己並非孤單一個。即使同一屋簷下的家人未能體諒，亦找不到另一個「我」可完全明白自己，卻在世界某角落Somewhere Out There有知己便已足夠。當事人找到相知相伴，往往有助其心靈空間的拓展，當心靈空間有所擴大的時候，其個人的包容度，甚或其心靈的柔韌度（resilience）亦可能產生變化。

當少年人回到家人身邊後，由於其心靈已產生了若干程度上的量變，筆者相信，他們與家人之間的相處，亦可能有所改變。况且為人父母，經歷過子女離家，已慌張得不得了，喜見到回頭的浪子（如果有你作為教師或助人者的陪同更理想），必定不禁表露其關懷愛惜之情，說不定這便是一段糾結已久的關係分水嶺呢！

後記：大家看到文中插入一些歌名，是筆者希望可以憑歌寄意、借歌抒情，讓彼此得到慰藉。憑這些歌曲的年代，讀者也大概猜到筆者的年齡吧。歡迎年輕的教師或助人者，換上你們年代適切的歌曲，也會有異曲同工之妙。

若你希望就是次分享題材，作進一步了解或尋求協助，歡迎電郵至counselling@ymca.org.hk，本會將派員與你聯絡。

文：周敏璇（香港中華基督教青年會協調幹事）

作者簡介﹕香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

[Happy PaMa 教得樂 第342期]