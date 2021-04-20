善養救未來：長久健康快樂的秘密

研究：良好關係使人更長壽

我很喜歡引用哈佛大學一個有關快樂的長壽研究。1938年大蕭條後期，研究員邀請了268個哈佛大學生，每年見他們一次，做詳細訪談，之後又加入400個波士頓的內城居民，從不間斷地，看他們的人生發展跟快樂之間的關係。研究歷時近80年，從這些不同背景的人生故事中，他們發現，良好的親密關係，比金錢、名譽，更能令人保持長久快樂；這些關係亦比社會地位、IQ與基因，更能在人生低潮時予以保護，能延後身心退化，讓人活得更長壽快樂。研究更指出，50歲時有多滿意自己的親密關係，比起膽固醇指數更能預測人們80歲時的健康狀况。

「良好關係不代表一帆風順不吵嘴。」研究主管Robert Waldinger教授說：「當雙方都知道在困難時刻可以倚靠對方，則大家的記憶就不會被這些爭拗影響。」知道能互相倚靠的背後是來自高度的信任。我們怎樣才能培育孩子建立這種關係的能力，為健康又快樂的人生作準備？

記得有個老師曾對我說，班上有個男孩總自以為是，她很不喜歡這個孩子，男孩也似乎總不聽她；有家長朋友則總是不能忍受孩子丁點兒的凌亂，令全家都要看心理醫生；有心理學家朋友在處理個案時，觸動到自己始於兒時的一些情緒創傷，結果需要找尋輔導……當我們自己都過於勞累，又不覺察自己的童年經歷如何影響今天的自己時，情緒戶口透支就難以給孩子示範最好的身教，亦會影響我們跟身邊人的關係。

澳洲專家 線上講座教路

我們也曾是孩子，我們童年時有何渴望？當我們苦惱的時候又希望身邊的成人會做些什麼？上周六（4月17日）我們邀請到《善養小童成大同》作者、澳洲心理學家顧樂本（Robin Grille）為我們主講「亂世中的堅持：以連繫善養孩子」線上講座系列（一）——「當家長還是孩子時」。正如講者所言，這些反思能為我們提供重要的啟示，從理解自己的內在小孩，去解開我們今天與孩子之間的心結。稍後我們還有3場給予不同對象的講座，從不同角度探討你的童年經歷，並淺嘗一個內在小孩旅程。（講座詳情，請留意「善養小童成大同」facebook專頁）

誠然，一個講座未必能為你帶來脫胎換骨的改變，但真正的改變始於聽者會否不斷反思與嘗試。

文：張惠侶（教育大同總幹事及聯合創辦人）

作者簡介﹕教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

[Happy PaMa 教得樂 第342期]