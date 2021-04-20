親子筆陣．玩創校長：自己孩子學校自己選

在現代的後工業資本主義社會，「選擇」是每個人的權利，「選擇」愈多，我們所擁有的自由愈多，我們就更感快樂。以今天你走到超級市場裏選購牛奶為例，你可在貨架上按自己的喜好選擇全脂、半脂、低脂或脫脂；你又可選擇不同產地的牛奶，甚或選擇朱古力、香蕉、士多啤梨、咖啡等不同味道。大家都可按個人喜好選購合適的牛奶而感到更滿足快樂。

過多資訊 反使選擇不理智

在超市貨架前慢慢選擇喜歡的牛奶相對簡單，因為牛奶不花幾天便喝完或過期，你發現這品牌不合口味，下次選另一款就好了。但如果你在海量的選擇中，只能選一款牛奶，並要喝6年，這個「選擇」的過程，就明顯令你不快樂。因為有太多不同款式的牛奶可以選擇，但我們潛意識知道自己沒有掌握全盤資訊，於是便開始四出蒐集資料，包括在網上論壇爬文、閱讀大量專家的文章、參與專家的講座，甚或到廠房實地考察。結果我們的選擇，是通過看別人怎麼選而去作決定，我們也會顧及什麼是社會可接受的才作選擇。很多時候，我們選擇好了後，仍會無休止地閱讀關於已選定那款牛奶的評論，因為我們要說服自己，確定我們做出了正確的選擇。

6年喝同一款牛奶，就算選得不合口味，也只是每天早餐的飲品而已。但要選擇自己子女的教育，情况便截然不同。今天過多的教育資訊，反倒使我們更不理智，因為家長清楚知道，就算做足「功課」所作出的選擇，也未必是最好。選了A校，卻擔心B校才更合適，於是不期然產生焦慮及內疚感。結果在選校過程中，我們都交由潛意識掌控，或受網上論壇、親友、手機內的家長群組所影響，令整個過程變得隨機及不理智了。

好學校標準 新常態下轉變

家長必須緊記，我們是在替自己的孩子選校。因此，不應單以別人的口碑或以排除法來選擇。只有家長才最清楚知道自己孩子的性向發展及學習需要。教育的目的，是要培養孩子應付未來，即未來數十年的社會需要。過去一年疫情之下，近乎全世界的學生都在家中學習，究竟學校為學生提供了什麼？過去50年好學校的標準及指標，在疫情後的新常態已不再合用，這正挑戰我們思考一個問題，究竟什麼才是「好學校」？

家長不應輕易放棄選擇教育的權利，並要意識到，過去社會大眾所認定的好選擇，今天已出現明顯的變化，更何况要教育面向未來的孩子。社會顯然在變革，選擇和改變總是連在一起，活在這個時代的家長，實在要重新思想，你希望將來活在一個怎麼樣的社會，那今天便為子女選擇匹配的教育。

文：朱子穎（德萃小學及漢師德萃學校總校長）

作者簡介﹕一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

教學網誌：FB.com/mrchuclassroom

[Happy PaMa 教得樂 第342期]