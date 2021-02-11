本周FOCUS．採訪手記：引兒童醫院遊樂場為戒

「好玩」之餘 帶同理心考慮環境

對於遊樂場瞬間變成「打卡」熱點，網民都議論紛紛，各有立場。有人認為KOL介紹時未經深思熟慮，應該立即刪除相關post；有人則認為那裏是公眾地方，為何不能帶小朋友去玩；有人則歸咎政府規劃有問題，既然毗鄰醫院，病童需要靜養，就根本不應該在附近建一個公眾遊樂場。

經歷一年多的疫情，孩子失去了很多遊玩的機會，實在很明白當家長看到有好玩的地方，都很想第一時間帶小朋友去放電。從各大小行山路徑以至郊外營地都人滿為患，便能想像到香港人「想去玩」的心情。但雀躍之餘，又可否保持一點同理心？又或理性一些，認真思考一下，是否每個地方都適合為滿足玩樂心態而去呢？既然大家都知道，醫院一帶應該保持環境安靜，那麼便不應湧去附近「打卡」，更加不應抱「人去我又去」、「怕蝕底」的心態。香港遊樂場多的是，啟德跑道公園已有一大片可讓孩子四處奔走的草地，同樣是玩，在草地大笑大跳當然盡興得多。作為父母，應該懂得怎樣為孩子選擇。

今次事件，也令作為親子版記者的我引以為戒，KOL的言論影響已這麼大，那麼傳媒或更甚。因此，我以後寫每一個報道都要更仔細想清楚，給予讀者玩樂資訊的同時，也希望以不騷擾到別人為原則。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第342期]