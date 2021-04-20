世界閱讀日：繪本講環保 學愛護地球

《只丟一個又不會怎麼樣！》裏有一個陽光小鎮，動物居民們都過得很快樂，直到有一天，犀牛亂丟了一個垃圾，其他動物也開始跟着丟；長頸鹿在花園裏拔了一朵花，其他動物於是也仿效……這座完美的小鎮開始變得混亂又吵雜。Kimmy說，這本書表達了一個重要的概念，「不要小覷自己的行為，這可能會為別人帶來影響」，惡的行為會招致模仿，善的行為亦然。因此，小朋友應從小培育愛護環境的意識，他們的一舉一動，都有機會感染別人，讓世界變得更美好。

另一本《煙囪的故事》，出自台灣著名繪本作家劉旭恭的筆下，Kimmy認為他寫的書很有深度。此書不單探討碳排放的問題，也同時讓大家反思過度消費的生活模式，其實對氣候與環境也造成莫大的衝擊，「書中的有錢人，因為想維持自己的奢華生活，於是透過不斷加建煙囪生產商品去賺取金錢，結果弄到所住的地方烏煙瘴氣，害人又害己」，令她感動的，是一班窮人的家居雖然陳設簡單，但自給自足的生活，反而比有錢人生活得更自在寫意，「這本書對大家也是提醒，生活其實可以有不同方式，減少對物質的追求，減少過度生產，對自己、對地球，未嘗不是一件好事」。

精彩跨頁 講解垃圾分解時間

相對於以上兩本繪本，《呼叫！地球需要你》是一本實用度較強的圖書，圖文並茂，清楚講解環境友善的做法。「有一幅圖很精彩的，用了跨頁，加上時間線，說明不同垃圾的分解時間，例如香蕉皮，只要4個星期便可以分解，但一個玩具機械人，便需要花上80年，一個玻璃瓶，原來更要100萬年才能分解到啊！」Kimmy表示，此書直接指出，拯救地球的方法包括減量、重複使用、回收、再生，地球小公民學會了，便有責任一起參與。

■環保意識之選

《呼叫！地球需要你》

作者、繪者：菲利浦．邦廷

譯者：謝維玲

出版社：水滴文化

《只丟一個又不會怎麼樣！》

作者：崔西．寇德羅伊

繪者：湯尼．尼爾

譯者：周婉湘

出版社：青林

《煙囪的故事》

作者、繪者：劉旭恭

出版社：維京

[Happy PaMa 教得樂 第342期]