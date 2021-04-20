有趣科普 訓練邏輯思維

偵探故事，向來受歡迎，Carol說，配合合適的題材，既學到知識，亦可訓練邏輯思維。一共5冊的「科學偵探謎野真實」系列，便強調「沒有科學解不開的謎團」，「例如在《學校的七大不可思議》一冊，作者便運用鏡子折射的原理，解釋了故事中校園自然教室人體模型突然移動的原因，小朋友跟着去解謎，相信會學到不少科學知識」。

「怪醫」系列 科普病理知識

全球正經歷新型冠狀病毒大流行，孩子未來又會遇上什麼傳染病呢？歷史上好幾次疾病大流行的終結，都是由多種因素共同促成的，包括人類對疾病傳播知識的增多，所以這些知識，一定要傳授給我們的下一代。說到有關醫學的科普書，Carol其中一輯心水之選，是「Dr.X抗病怪醫」系列。「這是一本全彩漫畫，由故事情節帶出病理知識，當中有小朋友最喜歡的正邪決戰橋段，十分吸引。」系列暫時推出了6冊，各有不同的健康主題，有些傳染病例如瘧疾、霍亂弧菌等，都是孩子比較少接觸的，值得一看。

■科普創意之選

◆「NHK小學生自主學習科學方法」（全套3冊）

作者：NHK「科學觀察法」製作團隊

繪者：吉竹伸介

譯者：李彥樺

出版社：小熊出版

◆「Dr.X抗病怪醫」系列

作者：普拉萬

繪者：杜斯特

出版社：小麥文化

◆「科學偵探謎野真實」系列（全套5冊）

作者：佐東綠、木滝理真、石川北二、田中智章

繪者：木木

譯者：黃薇嬪

出版社：小熊出版

[Happy PaMa 教得樂 第342期]